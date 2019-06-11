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Ким Чен Ын прислал Трампу письмо с предложением о встрече

Новости » Политика    11.06.2019 - 23:27
Ким Чен Ын прислал Трампу письмо с предложением о встрече
Фото: Ким Чен Ын и Дональд Трамп на первой встрече (whitehouse.gov)

В Белом доме отметити, что письмо было "очень теплым"

Лидер Северной Кореи (КНДР) Ким Чен Ын направил послание президенту Соединенных штатов Дональду Трампу с предложением о встрече. Как информирует РБК-Украина, об этом сообщили в пресс-службе Белого дома, пишет Reuters.

В случае согласования условий встречи она станет третьей для лидеров США и КНДР. По словам пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, письмо от Ким Чен Ына была "очень теплым".

"Мы открыты к предложениям по встрече и уже координируем этот процесс", - добавила Сандерс.

Отметим, последняя встреча Трампа и Ким Чен Ына, которая была второй в истории лидеров, состоялась в феврале 2019 года во Вьетнаме. Однако переговоры, касающиеся ядерного разоружения Северной Кореи, завершились раньше запланированного времени и не увенчались успехом. Лидеры также не сделали совместного заявления.

Тем временем Ким Чен Ын готовится ко встречи с президентом Южной Кореи Мун Чже Ином, которая состоится на следующей неделе. Добавим, что Сеул настаивает на том, чтобы саммит был трехсторонним с участием Трампа. Южная Корея таким образом ожидает, что участие президента США позволит согласовать совместную декларацию, чтобы положить конец Корейской войне 1950–1953 годов.

Напомним, ранее помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что проведение нового саммита США и Северной Кореи возможно и зависит только от Пхеньяна. 

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