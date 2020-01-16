ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Трамп надеется на быстрое завершение истории с импичментом

Новости » Политика     16.01.2020 - 23:11
Трамп надеется на быстрое завершение истории с импичментом
Фото: брифинг Трампа в Овальном кбинете (Getty images / Evan Vucci)

Трамп намерен в день разбирательств по делу импичмента поехать в Давос

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, выступая перед журналистами в Овальном кабинете, сказал 16 января, что судебный процесс по импичменту в Сенате "должен пройти очень быстро". Об этом передает CNN.

Также президент Трамп сказал, что все еще планирует поехать в Давос на следующей неделе, хотя в Сенате в это же время будет проходить судебное разбирательство по делу об импичменте.

Президент должен отправиться на Всемирный экономический форум в Швейцарию в понедельник, а Сенат должен начать процесс импичмента в 13:00 дня во вторник.

Трамп назвал процесс импичмента "обманом" и неоднократно настаивал на том, что его телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским был "идеальным".

Напомним, в Белом доме ожидают, что рассмотрение дела по импичменту Трампа в Сенате пройдет за две недели. Высокопоставленный представитель администрации Трампа, имя которого не публикуется, заявил, что ожидается оправдания президента во время рассмотрения в Сенате.

Ранее РБК-Украина писало, что в Конгрессе США обнародовали новые доказательства в деле об импичменте Трампа. В США опубликовали переписку партнера Джулиани с Луценко, Аваковым и Бакановым.

Сенат США начал судебное разбирательство по импичменту Трампа Трамп надеется на оправдание по делу об импичменте
Новости Украины Президент СШАДональд Трампимпичмент
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь