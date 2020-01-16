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Трамп сподівається на швидке завершення історії з імпічментом

Новини » Політика     16.01.2020 - 23:11
Трамп сподівається на швидке завершення історії з імпічментом
Фото: брифінг Трампа в Овальному кбинете (Getty images / Evan Vucci)

Трамп має намір на час розглядів у справі імпічменту поїхати у Давос

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, виступаючи перед журналістами в Овальному кабінеті, сказав 16 січня, що судовий процес щодо імпічменту в Сенаті "повинен пройти дуже швидко". Про це передає CNN.

Також президент Трамп сказав, що все ще планує поїхати в Давос на наступному тижні, хоча у Сенаті в цей же час буде проходити судовий розгляд у справі про імпічмент.

Президент повинен відправитися на Всесвітній економічний форум у Швейцарії в понеділок, а Сенат повинен почати процес імпічменту 0 13:00 годину дня у вівторок.

Трамп назвав процес імпічменту "обманом" і неодноразово наполягав на тому, що його телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським був "ідеальним".

Нагадаємо, в Білому домі чекають, що розгляд справи щодо імпічменту Трампа в Сенаті відбудеться за два тижні. Високопоставлений представник адміністрації Трампа, ім'я якого не публікується, заявив, що очікується виправдання президента під час розгляду в Сенаті.

Раніше РБК-Україна писало, що в Конгресі США оприлюднили нові докази у справі про імпічмент Трампа. У США опублікували листування партнера Джуліані з Луценком, Аваковим і Бакановим.

Сенат США розпочав судовий розгляд щодо імпічменту Трампа Трамп сподівається на виправдання у справі про імпічмент
Новини України Президент СШАДональд Трампімпічмент
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