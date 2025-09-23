Трамп надасть Україні гарантії безпеки після завершення війни, - Зеленський

Зазначимо, що сьогодні Зеленський зустрівся у Нью-Йорку з Трампом. За словами українського лідера, у нього склалося хороше враження від зустріч.

Він зазначив, що не може сказати, що Трамп зробить все, що хоче або що потрібно Україні, але він позитивно ставився до тем, якими ділилася українська сторона, і для впливу цих там на шлях до миру.

"Він позитивно ставився до тем, якими ми ділилися, і до впливу цих тем на шлях до миру, і до справжнього глибокого значення всіх цих випадків, якими ми ділилися", - заявив президент.

Крім того, Зеленський розповів дещо про гарантії безпеки з боку США.

"Важко пояснити англійською, коли я не хочу ділитися всім, і тому я намагаюся пояснити. Ми розуміємо, що президент Трамп готов надати Україні гарантії безпеки після закінчення цієї війни", - розповів глава держави.

Також президента спитали, як виглядають ці гарантії безпеки. На це український лідер сказав, що поки що не знає всіх деталей, оскільки немає конкретних деталей на папері, але робота над цим буде і команди працюватимуть вже в кінці вересня.

"Ми будемо працювати над деякими видами цього, іноді над дронами, іноді над деякими видами зброї, що нам потрібно для гарантій безпеки... це буде не через місяць, два місяці і три місяці. Добре, що наші команди будуть працювати в кінці цього місяця", - резюмував Зеленський.