Трамп предоставит Украине гарантии безопасности после завершения войны, - Зеленский

Отметим, что сегодня Зеленский встретился в Нью-Йорке с Трампом. По словам украинского лидера, у него сложилось хорошее впечатление от встречи.

Он отметил, что не может сказать, что Трамп сделает все, что хочет или что нужно Украине, но он положительно относился к темам, которыми делилась украинская сторона, и для влияния этих там на путь к миру.

"Он положительно относился к темам, которыми мы делились, и к влиянию этих тем на путь к миру, и к настоящему глубокому значению всех этих случаев, которыми мы делились", - заявил президент.

Кроме того, Зеленский рассказал кое-что о гарантиях безопасности со стороны США.

"Трудно объяснить на английском, когда я не хочу делиться всем, и поэтому я пытаюсь объяснить. Мы понимаем, что президент Трамп готов предоставить Украине гарантии безопасности после окончания этой войны", - рассказал глава государства.

Также президента спросили, как выглядят эти гарантии безопасности. На это украинский лидер сказал, что пока не знает всех деталей, поскольку нет конкретных деталей на бумаге, но работа над этим будет и команды будут работать уже в конце сентября.

"Мы будем работать над некоторыми видами этого, иногда над дронами, иногда над некоторыми видами оружия, что нам нужно для гарантий безопасности... это будет не через месяц, два месяца и три месяца. Хорошо, что наши команды будут работать в конце этого месяца", - резюмировал Зеленский.