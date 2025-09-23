Російська економіка в жахливому стані, вона руйнується, - Трамп

Найбільший прогрес щодо завершення війни Росії проти України наразі - те, що російська економіка в жахливому стані.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив президент США Дональд Трамп під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

"Найбільший прогрес - те, що російська економіка в жахливому стані прямо зараз. Вона руйнується. Чесно кажучи, Україна робить дуже хорошу роботу, коли зупиняє цю дуже велику армію (російську, - ред.)", - сказав президент США.

Трампа запитали про прогрес щодо завершення війни в Україні з моменту його останньої зустрічі з Зеленським.

Позиція США щодо санкцій проти Росії

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп погрожує Росії санкціями та тарифами вже кілька останніх місяців.

Американський лідер навіть встановлював для російського диктатора дедлайн, до якого Росія повинна була укласти з Україною перемир'я. Але після закінчення терміну дедлайну Трамп так і не запроваджував жорсткі санкції й тарифи.

Нещодавно американський президент заявив, що США можуть завдати по Росії сильного удару за допомогою санкцій. Метою стануть російська нафта і банки.

Раніше Білий дім заявив про готовність ввести "серйозні" санкції проти Москви у разі, якщо ЄС повністю відмовиться від імпорту російських енергоресурсів найближчим часом.

Дипломати в Європі підозрюють, що Трамп навмисне поставив такий ультиматум країнам ЄС, оскільки розумів, що здійснити це буде неможливо.

Адже в такому разі США зможуть уникнути санкцій проти Росії, посилаючись на країни ЄС, які все ще ведуть бізнес з РФ.