Трамп наблизив нас до завершення війни в Україні як ніколи раніше, - Стармер

"Його лідерство у прагненні припинити вбивства слід похвалити. Зусилля президента Трампа наблизили нас як ніколи раніше до завершення незаконної війни Росії в Україні", - йдеться у заяві британського прем’єра.

Стармер наголосив, що подальші переговори мають відбутися вже за участі президента Володимира Зеленського, оскільки "шлях до миру в Україні не може бути визначений без нього".

Глава британського уряду також підкреслив, що гарантії безпеки з боку Європи та США матимуть ключове значення для стримування російської агресії.

За його словами, союзники продовжуватимуть тиснути на Москву новими санкціями, "доки він (ред. - Путін) не припинить свій варварський напад".