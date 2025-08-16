RU

Трамп приблизил нас к завершению войны в Украине как никогда раньше, - Стармер

Фото: премьер-министр Британии Кир Стармер (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что усилия президента США Дональда Трампа во время переговоров с диктатором Владимиром Путиным стали важным шагом к прекращению войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

"Его лидерство в стремлении прекратить убийства следует похвалить. Усилия президента Трампа приблизили нас как никогда раньше к завершению незаконной войны России в Украине", - говорится в заявлении британского премьера.

Стармер отметил, что дальнейшие переговоры должны состояться уже при участии президента Владимира Зеленского, поскольку "путь к миру в Украине не может быть определен без него".

Глава британского правительства также подчеркнул, что гарантии безопасности со стороны Европы и США будут иметь ключевое значение для сдерживания российской агрессии.

По его словам, союзники будут продолжать давить на Москву новыми санкциями, "пока он (ред. - Путин) не прекратит свое варварское нападение".

Встреча Трампа и Путина на Аляске

В ночь на 16 августа на Аляске состоялась встреча президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным в формате "три на три", которая длилась почти три часа.

После переговоров Трамп провел обсуждение с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами ЕС и подтвердил стремление к прямому мирному соглашению между Киевом и Москвой.

Американский лидер пообещал, что в случае успешного результата переговоров с Зеленским 18 августа будет назначена встреча с Путиным для дальнейшего урегулирования конфликта.

Отдельно при обсуждении поднимался вопрос гарантий безопасности для Украины.

По словам европейского дипломата, США предложили модель "аналог статьи 5 НАТО", которая предусматривает коллективный ответ Европы и США в случае новой агрессии против Украины, однако без формального участия самого Альянса.

