Трамп може зустрітися з Лукашенком у США: спецпосланець розкрив деталі

14:16 23.03.2026 Пн
Обговорення візиту диктатора до США тривають вже кілька місяців
aimg Валерій Ульяненко
Трамп може зустрітися з Лукашенком у США: спецпосланець розкрив деталі

Вашингтон розглядає можливість запросити білоруського диктатора Олександра Лукашенка на зустріч із президентом США Дональдом Трампом у Білому домі або в його резиденції в Мар-а-Лаго.

Про це заявив спецпосланник президента США Джон Коул, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Коул розповів, що обговорення такого кроку тривають уже кілька місяців, однак остаточне рішення поки що не ухвалено.

"Нам ще належить виконати велику роботу, щоб дійти до цього, але, думаю, ми до цього дійдемо", - наголосив він.

Візит спецпредставника Трампа до Білорусі

Нагадаємо, 19 березня спецпредставник президента США Джон Коул прибув із візитом до Мінська, де зустрівся з диктатором Білорусі Олександром Лукашенком.

Сторони обговорили нормалізацію роботи дипломатичних місій, перспективи економічної співпраці та делікатне для Заходу питання звільнення політичних в’язнів. При цьому Лукашенко заявив, що в білоруському законодавстві немає поняття "політичний в’язень".

Крім того, Коул обговорив під час візиту до Мінська можливий візит диктатора Олександр Лукашенка до Сполучених Штатів.

Що відомо про Коула

Спецпосланець США Джон Коул був призначений на цю посаду у листопаді 2025 року. Він вже провів кілька раундів білорусько-американських переговорів.

За цей час Коул сприяв звільненню близько 100 заручників, включно з політв’язнями. Минулі зустрічі Коула-Лукашенка також закінчувалися домовленостями про звільнення ув’язнених та обговорення економічних питань.

У грудні 2025 року за підсумками переговорів у Білорусі Джон Коул сказав, що диктатор Лукашенко нібито дає "корисні поради" Дональду Трампу та його адміністрації щодо війни в Україні.

