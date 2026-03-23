Трамп может встретиться с Лукашенко в США: спецпосланник раскрыл детали
Вашингтон рассматривает возможность пригласить белорусского диктатора Александра Лукашенко на встречу с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме или в его резиденции в Мар-а-Лаго.
Об этом заявил спецпосланник президента США Джон Коул, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.
Коул рассказал, что обсуждение такого шага продолжаются уже несколько месяцев, однако окончательное решение пока не принято.
"Нам еще предстоит проделать большую работу, чтобы дойти до этого, но, думаю, мы к этому дойдем", - подчеркнул он.
Визит спецпредставителя Трампа в Беларусь
Напомним, 19 марта спецпредставитель президента США Джон Коул прибыл с визитом в Минск, где встретился с диктатором Беларуси Александром Лукашенко.
Стороны обсудили нормализацию работы дипломатических миссий, перспективы экономического сотрудничества и деликатный для Запада вопрос освобождения политических заключенных. При этом Лукашенко заявил, что в белорусском законодательстве нет понятия "политический заключенный".
Кроме того, Коул обсудил во время визита в Минск возможный визит диктатора Александр Лукашенко в Соединенные Штаты.
Что известно о Коуле
Спецпосланник США Джон Коул был назначен на эту должность в ноябре 2025 года. Он уже провел несколько раундов белорусско-американских переговоров.
За это время Коул способствовал освобождению около 100 заложников, включая политзаключенных. Прошлые встречи Коула-Лукашенко также заканчивались договоренностями об освобождении заключенных и обсуждении экономических вопросов.
В декабре 2025 года по итогам переговоров в Беларуси Джон Коул сказал, что диктатор Лукашенко якобы дает "полезные советы" Дональду Трампу и его администрации относительно войны в Украине.