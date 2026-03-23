Трамп может встретиться с Лукашенко в США: спецпосланник раскрыл детали

Вашингтон рассматривает возможность пригласить белорусского диктатора Александра Лукашенко на встречу с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме или в его резиденции в Мар-а-Лаго.

Об этом заявил спецпосланник президента США Джон Коул, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times .

Коул рассказал, что обсуждение такого шага продолжаются уже несколько месяцев, однако окончательное решение пока не принято.

"Нам еще предстоит проделать большую работу, чтобы дойти до этого, но, думаю, мы к этому дойдем", - подчеркнул он.

Визит спецпредставителя Трампа в Беларусь

Напомним, 19 марта спецпредставитель президента США Джон Коул прибыл с визитом в Минск, где встретился с диктатором Беларуси Александром Лукашенко.

Стороны обсудили нормализацию работы дипломатических миссий, перспективы экономического сотрудничества и деликатный для Запада вопрос освобождения политических заключенных. При этом Лукашенко заявил, что в белорусском законодательстве нет понятия "политический заключенный".

Кроме того, Коул обсудил во время визита в Минск возможный визит диктатора Александр Лукашенко в Соединенные Штаты.

Что известно о Коуле

Спецпосланник США Джон Коул был назначен на эту должность в ноябре 2025 года. Он уже провел несколько раундов белорусско-американских переговоров.