ua en ru
Пн, 23 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Трамп может встретиться с Лукашенко в США: спецпосланник раскрыл детали

14:16 23.03.2026 Пн
2 мин
Обсуждения визита диктатора в США продолжаются уже несколько месяцев
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Александр Лукашенко (Getty Images)

Вашингтон рассматривает возможность пригласить белорусского диктатора Александра Лукашенко на встречу с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме или в его резиденции в Мар-а-Лаго.

Об этом заявил спецпосланник президента США Джон Коул, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Читайте также: Лукашенко заговорил о "большой сделке" с Трампом

Коул рассказал, что обсуждение такого шага продолжаются уже несколько месяцев, однако окончательное решение пока не принято.

"Нам еще предстоит проделать большую работу, чтобы дойти до этого, но, думаю, мы к этому дойдем", - подчеркнул он.

Визит спецпредставителя Трампа в Беларусь

Напомним, 19 марта спецпредставитель президента США Джон Коул прибыл с визитом в Минск, где встретился с диктатором Беларуси Александром Лукашенко.

Стороны обсудили нормализацию работы дипломатических миссий, перспективы экономического сотрудничества и деликатный для Запада вопрос освобождения политических заключенных. При этом Лукашенко заявил, что в белорусском законодательстве нет понятия "политический заключенный".

Кроме того, Коул обсудил во время визита в Минск возможный визит диктатора Александр Лукашенко в Соединенные Штаты.

Что известно о Коуле

Спецпосланник США Джон Коул был назначен на эту должность в ноябре 2025 года. Он уже провел несколько раундов белорусско-американских переговоров.

За это время Коул способствовал освобождению около 100 заложников, включая политзаключенных. Прошлые встречи Коула-Лукашенко также заканчивались договоренностями об освобождении заключенных и обсуждении экономических вопросов.

В декабре 2025 года по итогам переговоров в Беларуси Джон Коул сказал, что диктатор Лукашенко якобы дает "полезные советы" Дональду Трампу и его администрации относительно войны в Украине.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Александр Лукашенко Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп
Новости
Взрывы в Буче: какую сумму обещали исполнителю за теракт
Взрывы в Буче: какую сумму обещали исполнителю за теракт
Аналитика
Рада трещит по швам. Почему "Слуга народа" не голосует за законы власти
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Рада трещит по швам. Почему "Слуга народа" не голосует за законы власти