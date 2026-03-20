Лукашенко заговорив про "велику угоду" з Трампом

14:35 20.03.2026 Пт
2 хв
Вона включає звільнення політв'язнів
aimg Тетяна Степанова
Фото: самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко (Getty Images)

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що президент США Дональд Трамп запропонував йому "велику угоду".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Лукашенка під час спілкування з журналістами.

Читайте також: Трамп готує візит Лукашенка до США та називає його своїм "хорошим другом"

За його словами, американці під час переговорів від імені Трампа запропонували укласти "велику угоду", в якій буде висвітлено низку питань, що стоять на порядку денному перемовин між країнами.

Документ нібито включає звільнення ув'язнених, поновлення роботи посольства США в Білорусі та питання ядерних матеріалів.

"Я що, відмовлятимуся? Не те, щоб я вже там щасливий. Але для Білорусі це важливо, і для мене в тому числі. Тому я сказав: "Я це нормально сприймаю. Передайте Дональду, що я згоден підготувати цю велику угоду", - сказав Лукашенко.

Диктатор додав, що Білорусь визначила свої інтереси і надіслала США відповідні пропозиції. Вони опрацьовуються.

Зустріч спецпредставника Трампа з Лукашенком

Нагадаємо, 19 березня спецпредставник президента США Джон Коул прибув із візитом до Мінська, де зустрівся з диктатором Білорусі Олександром Лукашенком.

Повідомлялося, що переговори мають "всебічний характер і охоплюють широкий спектр двосторонніх питань".

Серед них - нормалізація роботи дипломатичних місій, перспективи економічної співпраці та делікатне для Заходу питання звільнення політичних в’язнів.

При цьому диктатор сказав, що в білоруському законодавстві немає поняття "політичний в’язень".

Коул був призначений на посаду спецпредставника Трампа у листопаді 2025 року.

Відтоді він провів кілька раундів білорусько-американських переговорів, кілька разів зустрічавшись із диктатором Олександром Лукашенком, останній раз - у середині грудня 2025 року.

За цей час він вже сприяв звільненню близько 100 заручників, включно з політв’язнями.

Минулі зустрічі Коула та Лукашенка також закінчувалися домовленостями про звільнення ув’язнених та обговорення економічних питань.

Зазначимо, ще у 2025 році Лукашенко заявляв про готовність до "великої угоди" зі США.

