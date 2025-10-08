Трамп может снова заинтересоваться Гренландией: Дания предупредила о рисках

Американский президент Дональд Трамп, возможно, временно забыл о Гренландии, но вскоре может снова проявить интерес к присоединению острова к США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы датского правительства Метте Фредериксен во время выступления в парламенте страны.

Копенгаген считает, что американский президент вскоре может снова проявить интерес к присоединению острова к США.

Об этом во время выступления в парламенте страны заявила премьер Дании.

Она отметила, что Трамп в последнее время не высказывал публично планы относительно Гренландии, однако эта "передышка" является лишь временной.

"Сейчас это кажется далеким. Возможно, есть ощущение, что мы можем вздохнуть с облегчением. Я считаю, что мы не можем", - сказала Фредериксен.

По словам премьера, 60 тысяч жителей Гренландии до сих пор живут в страхе перед потенциальным американским захватом.

"Представьте, как это - жить в одном из небольших поселений вдоль побережья... Когда самая мощная супердержава мира говорит о вас как о чем-то, что можно купить, как о чем-то, чем можно владеть, как о чем-то, что необходимо иметь", - отметила Фредериксен.

Премьер подчеркнула, что Копенгаген поддерживает Гренландию в определении собственного будущего и не поддастся на угрозы или запугивания делать "что-то явно неправильное".