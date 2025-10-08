Трамп может снова заинтересоваться Гренландией: Дания предупредила о рисках
Американский президент Дональд Трамп, возможно, временно забыл о Гренландии, но вскоре может снова проявить интерес к присоединению острова к США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы датского правительства Метте Фредериксен во время выступления в парламенте страны.
Она отметила, что Трамп в последнее время не высказывал публично планы относительно Гренландии, однако эта "передышка" является лишь временной.
"Сейчас это кажется далеким. Возможно, есть ощущение, что мы можем вздохнуть с облегчением. Я считаю, что мы не можем", - сказала Фредериксен.
По словам премьера, 60 тысяч жителей Гренландии до сих пор живут в страхе перед потенциальным американским захватом.
"Представьте, как это - жить в одном из небольших поселений вдоль побережья... Когда самая мощная супердержава мира говорит о вас как о чем-то, что можно купить, как о чем-то, чем можно владеть, как о чем-то, что необходимо иметь", - отметила Фредериксен.
Премьер подчеркнула, что Копенгаген поддерживает Гренландию в определении собственного будущего и не поддастся на угрозы или запугивания делать "что-то явно неправильное".
Напомним, что в прошлом месяце премьер-министр Дании Метте Фредериксен резко отреагировала на сообщения о возможных попытках лиц из близкого окружения президента США Дональда Трампа влиять на политические процессы в Гренландии.
Позиция Трампа по Гренландии
Напомним, что еще с момента своего возвращения в Белый дом в январе Трамп начал говорить, что Соединенные Штаты должны взять под контроль Гренландию из соображений национальной и международной безопасности.
Однако это требование было категорически отвергнуто не только Гренландией, но и Данией, при поддержке других европейских стран. После заявлений Трампа в Гренландии прошли протесты.