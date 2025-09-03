Трамп може взяти участь у зустрічі "коаліції рішучих" дистанційно

Президента США Дональда Трампа можуть запросити доєднатися до зустрічі "коаліції рішучих" 4 вересня дистанційно.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
За словами речника уряду Німеччини, країни-учасниці зустрічі так званої "коаліції рішучих" щодо підтримки України, яка відбудеться завтра в Парижі, розглядають варіант запросити Трампа взяти участь дистанційно
"Я не можу нічого передбачити, але зараз обговорюється питання залучення президента США", - сказав він.
Як відомо, зустріч відбудеться в гібридному форматі, деякі з учасників будуть присутні особисто, а інші, зокрема канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, приєднаються через відеозв'язок.
Нагадаємо, у четвер, 4 вересня, лідери низки європейських країн зустрінуться у Парижі для того, щоб обговорити гарантії безпеки для України.
Європейські лідери, які зустрічалися з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні 18 серпня, зберуться на запрошення президента Франції Еммануеля Макрона.
Серед них - канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр-міністр Великої Британії сер Кір Стармер, генеральний секретар НАТО Марк Рютте та президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
Президент України Володимир Зеленський також візьме участь у зустрічі, яка відбудеться у гібридному форматі.
Як відомо, Макрон та Стармер головуватимуть на зустрічі "коаліції рішучих" у Єлисейському палаці.
Варто додати, що генсек НАТО Марк Рютте після зустрічі чекає конкретики щодо гарантій безпеки для України.