Трамп може взяти участь у зустрічі "коаліції рішучих" дистанційно

Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Президента США Дональда Трампа можуть запросити доєднатися до зустрічі "коаліції рішучих" 4 вересня дистанційно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

За словами речника уряду Німеччини, країни-учасниці зустрічі так званої "коаліції рішучих" щодо підтримки України, яка відбудеться завтра в Парижі, розглядають варіант запросити Трампа взяти участь дистанційно

"Я не можу нічого передбачити, але зараз обговорюється питання залучення президента США", - сказав він.

Як відомо, зустріч відбудеться в гібридному форматі, деякі з учасників будуть присутні особисто, а інші, зокрема канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, приєднаються через відеозв'язок.

Зустріч "коаліції рішучих"

Нагадаємо, у четвер, 4 вересня, лідери низки європейських країн зустрінуться у Парижі для того, щоб обговорити гарантії безпеки для України.

Європейські лідери, які зустрічалися з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні 18 серпня, зберуться на запрошення президента Франції Еммануеля Макрона.

Серед них - канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр-міністр Великої Британії сер Кір Стармер, генеральний секретар НАТО Марк Рютте та президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Президент України Володимир Зеленський також візьме участь у зустрічі, яка відбудеться у гібридному форматі.

Як відомо, Макрон та Стармер головуватимуть на зустрічі "коаліції рішучих" у Єлисейському палаці.

Варто додати, що генсек НАТО Марк Рютте після зустрічі чекає конкретики щодо гарантій безпеки для України.

