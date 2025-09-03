RU

Убийство Парубия Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Трамп может принять участие во встрече "коалиции решительных" дистанционно

Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Президента США Дональда Трампа могут пригласить присоединиться к встрече "коалиции решительных" 4 сентября дистанционно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

По словам представителя правительства Германии, страны-участницы встречи так называемой "коалиции решительных" по поддержке Украины, которая состоится завтра в Париже, рассматривают вариант пригласить Трампа принять участие дистанционно

"Я не могу ничего предсказать, но сейчас обсуждается вопрос привлечения президента США", - сказал он.

Как известно, встреча состоится в гибридном формате, некоторые из участников будут присутствовать лично, а другие, в частности канцлер Германии Фридрих Мерц, присоединятся через видеосвязь.

 

Встреча "коалиции желающих"

Напомним, в четверг, 4 сентября, лидеры ряда европейских стран встретятся в Париже для того, чтобы обсудить гарантии безопасности для Украины.

Европейские лидеры, которые встречались с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне 18 августа, соберутся по приглашению президента Франции Эммануэля Макрона.

Среди них - канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании сэр Кир Стармер, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Президент Украины Владимир Зеленский также примет участие во встрече, которая состоится в гибридном формате.

Как известно, Макрон и Стармер будут председательствовать на встрече "коалиции решительных" в Елисейском дворце.

Стоит добавить, что генсек НАТО Марк Рютте после встречи ждет конкретики относительно гарантий безопасности для Украины.

