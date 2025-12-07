Трамп-молодший припустив, що батько перестане домагатися миру в Україні

Дональд Трамп-молодший розкритикував корупцію в Україні і заявив, що його батько може "покинути країну", якщо вона не укладе мир із Росією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Як пише видання, син президента США Дональда Трампа виступив на Дохійському форумі - великому зібранні урядових чиновників та інших міжнародних гравців.
Під час виступу Трамп-молодший підкреслив, що Україна давно страждає від корупції в офіційних колах, додавши, що хабарництво розпалює війну як у Москві, так і в Києві.
Крім того, він обрушився з критикою на президента України Володимира Зеленського. Politico в цьому контексті згадує нещодавній корупційний скандал і відставку Андрія Єрмака з посади глави ОП, після чого наводить такі слова сина Трампа:
"Через війну і тому, що він один із найвидатніших маркетологів усіх часів, Зеленський став практично божеством, особливо для лівих, для яких він не міг зробити нічого поганого, був бездоганний", - сказав Трамп-молодший.
На запитання, чи може президент США піти з України, молодший Трамп відповів: "Я думаю, що може".
"Що добре в моєму батькові, і що унікально в ньому, так це те, що ти не знаєш, що він збирається зробити. Той факт, що він непередбачуваний... змушує всіх діяти інтелектуально чесно... Ми хочемо миру. Ми хочемо зупинити смерть", - додав він.
Нагадаємо, у листопаді США представили Україні новий мирний план щодо завершення війни. Документ налічував 28 пунктів, але був спірним, оскільки явно мав вигоди для Росії.
З цієї причини США та Україна близько двох тижнів проводять консультації, щоб доопрацювати документ і зробити його більш вигідним Києву.
Паралельно триває робота і з РФ. Зокрема, 2 грудня спецпредставник Трампа Стів Віткофф і зять президента США Джаред Кушнер відвідали Москву, де зустрілися з главою Кремля Володимиром Путіним.
Через кілька днів після обговорень диктатор РФ заявив, що відхилив деякі пропозиції, додавши, що документ складається з 27 пунктів і розділений на 4 "пакети" (хоча перед цим, після переговорів з Україною, план скоротився до 20 пунктів).
Згідно з The New York Times, один із "пакетів" стосується українського суверенітету - обмеження чисельності ЗСУ та дальності ракет. Інші "пакети" зачіпають тему територіальних поступок, економічного співробітництва США і РФ після війни, і більш широкі питання безпеки Європи.
Зазначимо, що вчора Зеленський провів телефонну розмову з Віткоффом і Кушнером. За даними Axios, сторони обговорювали два ключові питання - території та гарантії безпеки. Якщо з першим дискусії складні, то щонайменше щодо другого питання, сторони фактично досягли згоди.