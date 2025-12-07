Трамп-младший допустил, что отец перестанет добиваться мира в Украине

Как пишет издание, сын президента США Дональда Трампа выступил на Дохийском форуме - крупном собрании правительственных чиновников и других международных игроков.

В ходе выступления Трамп-младший подчеркнул, что Украина давно страдает от коррупции в официальных кругах, добавив, что взяточничество разжигает войну как в Москве, так и в Киеве.

Кроме того, он обрушился с критикой на президента Украины Владимира Зеленского. Politico в этом контексте упоминает недавний коррупционный скандал и отставку Андрея Ермака с поста главы ОП, после чего приводит следующие слова сына Трампа:

"Из-за войны и потому, что он один из величайших маркетологов всех времен, Зеленский стал практически божеством, особенно для левых, для которых он не мог сделать ничего плохого, был безупречен", - сказал Трамп-младший.

На вопрос, может ли президент США уйти из Украины, младший Трамп ответил: "Я думаю, что может".

"Что хорошо в моем отце, и что уникально в нем, так это то, что ты не знаешь, что он собирается сделать. Тот факт, что он непредсказуем... заставляет всех действовать интеллектуально честно... Мы хотим мира. Мы хотим остановить смерть", - добавил он.