Трамп на місяць призупинив дію торгових мит для Мексики

У четвер, 6 березня, Трамп заявив, що Мексика не зобов’язана сплачувати мита на товари, які підпадають під Угоду про вільну торгівлю між США, Мексикою і Канадою (USMCA), до 2 квітня.

"Після розмови з президенткою Мексики Клаудією Шейнбаум я погодився, що Мексика не зобов’язана сплачувати мита на будь-які товари, які підпадають під угоду USMCA", - заявив він.

Шейнбаум також зазначила, що мала "чудову та шанобливу" розмову з Трампом. Президентка Мексики додала, що обидві країни співпрацюватимуть для припинення потоку фентанілу з Мексики до США та боротьби з контрабандою зброї в протилежному напрямку.

Однак Трамп нічого не сказав про призупинення мит для Канади. Але, за словами джерела ВВС в канадському уряді, північний сусід США очікує на аналогічне виключення.

Водночас прем’єр канадської провінції Онтаріо Даг Форд сьогодні заявив CNN, що з понеділка запровадить 25% мито на електроенергію, яку вона постачає для 1,5 мільйона домогосподарств та підприємств в американських штатах Нью-Йорк, Мічиган і Міннесота.

Мита Трампа

Додамо, що відтермінування мит для Мексики стало вже другим відступом Трампа щодо тарифів за два дні. У середу Трамп заявив, що тимчасово звільнить американських виробників автомобілів від мит на імпорт з Канади та Мексики, що набули чинності 4 березня. Він ухвалив таке рішення після зустрічі з лідерами так званої "великої трійки" автовиробників.