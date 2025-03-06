Трамп на месяц приостановил действие торговых пошлин для Мексики

В четверг, 6 марта, Трамп заявил, что Мексика не обязана платить пошлины на товары, которые подпадают под Соглашение о свободной торговле между США, Мексикой и Канадой (USMCA), до 2 апреля.

"После разговора с президентом Мексики Клаудией Шейнбаум я согласился, что Мексика не обязана платить пошлины на любые товары, которые подпадают под соглашение USMCA", - заявил он.

Шейнбаум также отметила, что имела "замечательный и уважительный" разговор с Трампом. Президент Мексики добавила, что обе страны будут сотрудничать для прекращения потока фентанила из Мексики в США и борьбы с контрабандой оружия в противоположном направлении.

Однако Трамп ничего не сказал о приостановлении пошлин для Канады. Но, по словам источника ВВС в канадском правительстве, северный сосед США ожидает аналогичное исключение.

В то же время премьер канадской провинции Онтарио Даг Форд сегодня заявил CNN, что с понедельника введет 25% пошлину на электроэнергию, которую она поставляет для 1,5 миллиона домохозяйств и предприятий в американских штатах Нью-Йорк, Мичиган и Миннесота.

Пошлины Трампа

Добавим, что отсрочка пошлин для Мексики стала уже вторым отступлением Трампа по тарифам за два дня. В среду Трамп заявил, что временно освободит американских производителей автомобилей от пошлин на импорт из Канады и Мексики, которые вступили в силу 4 марта. Он принял такое решение после встречи с лидерами так называемой "большой тройки" автопроизводителей.