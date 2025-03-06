Трамп обіцяє відстрочити на місяць введення мит для автовиробників США

Президент США Дональд Трамп планує на місяць звільнити американських виробників автомобілів від мит на імпорт з Канади та Мексики, що набули чинності 4 березня. Він ухвалив таке рішення після зустрічі з лідерами т.зв. "великої трійки" автовиробників.

Про це заявила прес-секретар Білого дому Кароліна Левітт, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг 5 березня.

Вона зачитала заяву Трампа за підсумками зустрічі з "великою трійкою" автовиробників в особі Ford, General Motors, а також Stellantis - материнської компанії Chrysler, Dodge, Jeep і Ram.

"Ми говорили з автодилерами "Великої трійки". Ми збираємося надати місячне звільнення на будь-які автомобілі, що проходять через USMCA", - написав президент.

USMCA - це Угода про вільну торгівлю між Сполученими Штатами Америки, Мексиканськими Сполученими Штатами і Канадою від 1994 року, яку Трамп продовжив під час свого першого терміну перебування на посаді.

За словами Левітт, мета відтермінування полягає в тому, щоб дозволити американським автовиробникам час перенести свої ланцюги поставок до США.

"Трамп "сказав їм, що вони повинні зайнятися цим, почати інвестувати, почати рухатися, перенести виробництво сюди, до Сполучених Штатів Америки, де вони не платитимуть жодних тарифів. Це кінцева мета", - сказала Левітт.