У Мексиці анонсували мита на американські товари у відповідь на рішення Трампа

Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум заявила, що її країна відповість на 25% мита, запроваджені Сполученими Штатами, і введе відповідні тарифи на американські товари.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP , яке наводить заяву Шейнбаум.

Президентка повідомила, що оголосить перелік товарів США, які підпадуть під ці тарифи, у неділю під час публічного заходу на центральній площі Мехіко.

За даними АР, це може свідчити про те, що Мексика все ще сподівається на деескалацію торгової війни, яку розпочав президент США Дональд Трамп.

Коментуючи 25% мита США, президентка Мексики наголосила, що немає жодних підстав чи виправдань "для покарання одних із найбільших торгівельних партнерів США".

"Немає жодного мотиву, причини чи обґрунтування, яке могло б підтримати це рішення, що негативно вплине на наших людей і наші країни", - підкреслила Шейнбаум.

Додамо, що Мексика ще у січні заявляла, що має готовий план на випадок ведення новин мит США. Однак, на відміну від Китаю та Канади, вирішила зачекати до неділі з офіційним оголошенням власних тарифів щодо товарів США.

Мита США і відповідь Канади та Китаю

Нагадаємо, що нові 25%-ві мита президента США Дональда Трампа на товари з Мексики і Канади, а також подвоєння мит на китайські товари до 20% набули чинності 4 березня.

У відповідь прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що запроваджує 25%-ві мита на товари вартістю 30 млрд канадських доларів, що імпортуються зі США. Мита діятимуть доти, доки США не скасують свої мита проти Канади.

Китай заявив, що з 10 березня введе додаткові мита в розмірі 10-15% на деякі види імпорту зі США.