Трамп на місяць призупинив дію торгових мит для Мексики
Президент США Дональд Трамп відтермінував введення торгових мит для Мексики на один місяць. Це вже уже другий відступ Трампа щодо тарифів за два дні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.
У четвер, 6 березня, Трамп заявив, що Мексика не зобов’язана сплачувати мита на товари, які підпадають під Угоду про вільну торгівлю між США, Мексикою і Канадою (USMCA), до 2 квітня.
"Після розмови з президенткою Мексики Клаудією Шейнбаум я погодився, що Мексика не зобов’язана сплачувати мита на будь-які товари, які підпадають під угоду USMCA", - заявив він.
Шейнбаум також зазначила, що мала "чудову та шанобливу" розмову з Трампом. Президентка Мексики додала, що обидві країни співпрацюватимуть для припинення потоку фентанілу з Мексики до США та боротьби з контрабандою зброї в протилежному напрямку.
Однак Трамп нічого не сказав про призупинення мит для Канади. Але, за словами джерела ВВС в канадському уряді, північний сусід США очікує на аналогічне виключення.
Водночас прем’єр канадської провінції Онтаріо Даг Форд сьогодні заявив CNN, що з понеділка запровадить 25% мито на електроенергію, яку вона постачає для 1,5 мільйона домогосподарств та підприємств в американських штатах Нью-Йорк, Мічиган і Міннесота.
Мита Трампа
Додамо, що відтермінування мит для Мексики стало вже другим відступом Трампа щодо тарифів за два дні. У середу Трамп заявив, що тимчасово звільнить американських виробників автомобілів від мит на імпорт з Канади та Мексики, що набули чинності 4 березня. Він ухвалив таке рішення після зустрічі з лідерами так званої "великої трійки" автовиробників.
Нагадаємо, що адміністрація Трампа анонсувала введення 25% мит імпорт товарів з Канади та Мексики на початку лютого. Заходи спрямовані на боротьбу з наркокартелями і розповсюдження фентанілу. 4 березня мита для товарів з Канади з Мексики набули чинності.
У відповідь прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив про ведення його країною дзеркальних 25% мит на товари зі США.
А от у Мексиці лише анонсували мита на американські товари у відповідь на рішення Трампа, однак вирішили почекати із запровадженням до неділі, 9 березня.