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Трамп на місяць призупинив дію торгових мит для Мексики

Четвер 06 березня 2025 21:42
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Трамп на місяць призупинив дію торгових мит для Мексики Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Ірина Гайдук

Президент США Дональд Трамп відтермінував введення торгових мит для Мексики на один місяць. Це вже уже другий відступ Трампа щодо тарифів за два дні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.

У четвер, 6 березня, Трамп заявив, що Мексика не зобов’язана сплачувати мита на товари, які підпадають під Угоду про вільну торгівлю між США, Мексикою і Канадою (USMCA), до 2 квітня.

"Після розмови з президенткою Мексики Клаудією Шейнбаум я погодився, що Мексика не зобов’язана сплачувати мита на будь-які товари, які підпадають під угоду USMCA", - заявив він.

Шейнбаум також зазначила, що мала "чудову та шанобливу" розмову з Трампом. Президентка Мексики додала, що обидві країни співпрацюватимуть для припинення потоку фентанілу з Мексики до США та боротьби з контрабандою зброї в протилежному напрямку.

Однак Трамп нічого не сказав про призупинення мит для Канади. Але, за словами джерела ВВС в канадському уряді, північний сусід США очікує на аналогічне виключення.

Водночас прем’єр канадської провінції Онтаріо Даг Форд сьогодні заявив CNN, що з понеділка запровадить 25% мито на електроенергію, яку вона постачає для 1,5 мільйона домогосподарств та підприємств в американських штатах Нью-Йорк, Мічиган і Міннесота.

Мита Трампа

Додамо, що відтермінування мит для Мексики стало вже другим відступом Трампа щодо тарифів за два дні. У середу Трамп заявив, що тимчасово звільнить американських виробників автомобілів від мит на імпорт з Канади та Мексики, що набули чинності 4 березня. Він ухвалив таке рішення після зустрічі з лідерами так званої "великої трійки" автовиробників.

Нагадаємо, що адміністрація Трампа анонсувала введення 25% мит імпорт товарів з Канади та Мексики на початку лютого. Заходи спрямовані на боротьбу з наркокартелями і розповсюдження фентанілу. 4 березня мита для товарів з Канади з Мексики набули чинності.

У відповідь прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив про ведення його країною дзеркальних 25% мит на товари зі США.

А от у Мексиці лише анонсували мита на американські товари у відповідь на рішення Трампа, однак вирішили почекати із запровадженням до неділі, 9 березня.

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