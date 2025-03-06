Трамп на месяц приостановил действие торговых пошлин для Мексики
Президент США Дональд Трамп отсрочил введение торговых пошлин для Мексики на один месяц. Это уже второе отступление Трампа по тарифам за два дня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС.
В четверг, 6 марта, Трамп заявил, что Мексика не обязана платить пошлины на товары, которые подпадают под Соглашение о свободной торговле между США, Мексикой и Канадой (USMCA), до 2 апреля.
"После разговора с президентом Мексики Клаудией Шейнбаум я согласился, что Мексика не обязана платить пошлины на любые товары, которые подпадают под соглашение USMCA", - заявил он.
Шейнбаум также отметила, что имела "замечательный и уважительный" разговор с Трампом. Президент Мексики добавила, что обе страны будут сотрудничать для прекращения потока фентанила из Мексики в США и борьбы с контрабандой оружия в противоположном направлении.
Однако Трамп ничего не сказал о приостановлении пошлин для Канады. Но, по словам источника ВВС в канадском правительстве, северный сосед США ожидает аналогичное исключение.
В то же время премьер канадской провинции Онтарио Даг Форд сегодня заявил CNN, что с понедельника введет 25% пошлину на электроэнергию, которую она поставляет для 1,5 миллиона домохозяйств и предприятий в американских штатах Нью-Йорк, Мичиган и Миннесота.
Пошлины Трампа
Добавим, что отсрочка пошлин для Мексики стала уже вторым отступлением Трампа по тарифам за два дня. В среду Трамп заявил, что временно освободит американских производителей автомобилей от пошлин на импорт из Канады и Мексики, которые вступили в силу 4 марта. Он принял такое решение после встречи с лидерами так называемой "большой тройки" автопроизводителей.
Напомним, что администрация Трампа анонсировала введение 25% пошлин на импорт товаров из Канады и Мексики в начале февраля. Меры направлены на борьбу с наркокартелями и распространение фентанила. 4 марта пошлины для товаров из Канады с Мексики вступили в силу.
В ответ премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о введении его страной зеркальных 25% пошлин на товары из США.
А вот в Мексике только анонсировали пошлины на американские товары в ответ на решение Трампа, однако решили подождать с введением до воскресенья, 9 марта.