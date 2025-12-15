Трамп про мир в Україні: ми зараз ближче, ніж будь-коли

Зокрема, Трамп узяв участь у церемонії вручення медалей в Овальному кабінеті, однак розпочав свій монолог про поточні зусилля щодо завершення війни.

"Я думаю, що ми зараз ближче (до миру - ред.), ніж будь-коли. Годину тому ми провели дуже хорошу розмову з європейськими лідерами про війну між Росією та Україною. Ми провели дуже хорошу дискусію... Ми маємо величезну підтримку від європейських лідерів, вони теж хочуть, щоб це закінчилося", - сказав Трамп.

Він додав, що справи йдуть досить добре і зазначив, що і Росія, і Україна - хочуть миру. При цьому глава Білого дому розкрив, у чому виникають труднощі.

"На даний момент Росія заявляє про готовність завершити війну, але проблема в тому, що вони хочуть її завершити - а потім раптом уже ні. Україна теж хоче завершення війни - і потім раптом теж виникають паузи. Тому нам потрібно привести обидві сторони до спільного бачення. Але я думаю, що цей процес поступово просувається. Розмова була дуже гарною", - резюмував Трамп.