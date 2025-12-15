ua en ru
Пн, 15 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

США пропонують Україні гарантії безпеки на кшталт 5-ї статті НАТО, - WSJ

США, Понеділок 15 грудня 2025 22:15
UA EN RU
США пропонують Україні гарантії безпеки на кшталт 5-ї статті НАТО, - WSJ Фото: зустріч представників України, США та Німеччини в Берліні (Telegram Zelenskiy / Official)
Автор: Марина Балабан

США пропонують Україні юридично зобов'язуючі гарантії безпеки, подібні до 5-ї статті НАТО, без формального членства в Альянсі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

США пообіцяли Україні захист від будь-якої агресії, намагаючись "вийти з глухого кута" у мирних переговорах, пише видання з посиланням на офіційних представників Сполучених Штатів на переговорах у Берліні.

WSJ зазначає, що це будуть гарантії безпеки, схожі на 5-ту статтю НАТО. Вони передбачатимуть зобов'язання союзників реагувати на нову агресію проти України, але без формального членства в НАТО.

Планується, що вони матимуть юридичну силу й можуть бути схвалені Конгресом США.

Україна і вступ до НАТО

Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що двосторонні гарантії безпеки від США за 5 статтею НАТО, а також гарантії від європейських партнерів та інших країн - це вже компроміс з боку України.

Зеленський зазначив, що українським бажанням з самого початку був вступ до НАТО і це були б реальні гарантії безпеки. Однак такий напрямок деякі партнери в США і Європі не підтримали.

Нагадаємо, ЗМІ повідомляли, що адміністрація президента США Дональда Трампа готова надати Україні юридично зобов’язуючі гарантії безпеки, засновані на 5 статті НАТО.

За словами американського чиновника відповідна угода буде винесена на голосування до Конгресу США. Він зазначив, що Вашингтон прагне запропонувати Києву не "порожній чек", а сильну й реальну гарантію безпеки.

Водночас Дональд Трамп в одному з інтерв'ю заявляв: розуміння того, що Україна не вступатиме до НАТО, сформувалось задовго до того, як про це почав говорити російський диктатор Володимир Путін.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Україна Мирні переговори
Новини
Без світла тричі на добу: як діятимуть графіки у Києві 16 грудня
Без світла тричі на добу: як діятимуть графіки у Києві 16 грудня
Аналітика
Більше не друзі? Як Трамп змінює стратегію США і чим це загрожує Європі
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Більше не друзі? Як Трамп змінює стратегію США і чим це загрожує Європі