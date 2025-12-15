США пропонують Україні гарантії безпеки на кшталт 5-ї статті НАТО, - WSJ
США пропонують Україні юридично зобов'язуючі гарантії безпеки, подібні до 5-ї статті НАТО, без формального членства в Альянсі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.
США пообіцяли Україні захист від будь-якої агресії, намагаючись "вийти з глухого кута" у мирних переговорах, пише видання з посиланням на офіційних представників Сполучених Штатів на переговорах у Берліні.
WSJ зазначає, що це будуть гарантії безпеки, схожі на 5-ту статтю НАТО. Вони передбачатимуть зобов'язання союзників реагувати на нову агресію проти України, але без формального членства в НАТО.
Планується, що вони матимуть юридичну силу й можуть бути схвалені Конгресом США.
Україна і вступ до НАТО
Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що двосторонні гарантії безпеки від США за 5 статтею НАТО, а також гарантії від європейських партнерів та інших країн - це вже компроміс з боку України.
Зеленський зазначив, що українським бажанням з самого початку був вступ до НАТО і це були б реальні гарантії безпеки. Однак такий напрямок деякі партнери в США і Європі не підтримали.
Нагадаємо, ЗМІ повідомляли, що адміністрація президента США Дональда Трампа готова надати Україні юридично зобов’язуючі гарантії безпеки, засновані на 5 статті НАТО.
За словами американського чиновника відповідна угода буде винесена на голосування до Конгресу США. Він зазначив, що Вашингтон прагне запропонувати Києву не "порожній чек", а сильну й реальну гарантію безпеки.
Водночас Дональд Трамп в одному з інтерв'ю заявляв: розуміння того, що Україна не вступатиме до НАТО, сформувалось задовго до того, як про це почав говорити російський диктатор Володимир Путін.