Трамп о мире в Украине: мы сейчас ближе, чем когда-либо

Президент США Дональд Трамп заявил, что стороны сейчас близки к миру в Украине, как никогда раньше. Он считает, что дела "идут хорошо" и в конце концов война будет окончена.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Белого дома.
В частности, Трамп принял участие в церемонии вручения медалей в Овальном кабинете, однако начал свой монолог о текущих усилиях по завершению войны.
"Я думаю, что мы сейчас ближе (к миру - ред.), чем когда-либо. Час назад мы провели очень хороший разговор с европейскими лидерами о войне между Россией и Украиной. Мы провели очень хорошую дискуссию... Мы имеем огромную поддержку от европейских лидеров, они тоже хотят, чтобы это закончилось", - сказал Трамп.
Он добавил, что дела идут довольно хорошо и отметил, что и Россия, и Украина - хотят мира. При этом глава Белого дома раскрыл, в чем возникает трудность.
"На данный момент Россия заявляет о готовности завершить войну, но проблема в том, что они хотят ее завершить - а потом вдруг уже нет. Украина тоже хочет завершения войны - и потом вдруг тоже возникают паузы. Поэтому нам нужно свети обе стороны к общему видению. Но я думаю, что этот процесс постепенно продвигается. Разговор был очень хорошим", - резюмировал Трамп.
Напомним, что 14 и 15 декабря в Берлине прошли переговоры между президентом Украины Владимиром Зеленским и спецпредставителем Трампа Стивом Уиткоффом и зятем президента США Джареда Кушнера. Кроме того, были встречи и с европейскими лидерами.
По данным WSJ, во время переговоров делегаций Украины и США 14 декабря, американские представители не продемонстрировали готовности к компромиссам и настаивали поскорее заключить мирную сделку. В Белом доме хотели бы достичь ее уже до конца года.
Как пишет AFP, ключевой точкой разногласий стал территориальный вопрос. В частности, США настаивали на отказе Украины от Донбасса, а именно - выводе войск из Донецкой области. Зеленский отверг такой подход, отметив, что прекращение огня может возможно без территориальных уступок.
При этом неназванный американский чиновник сказал, что в ходе этих переговоров уже согласовано около 90% вопросов. Он добавил, что Трамп доволен результатами.
К слову, WSJ сообщило, что США предлагают Украине юридически обязывающие гарантии безопасности на подобии 5-й статьи НАТО. Вашингтон обещает Киеву защиту от любой агрессии, чтобы выйти таким образом "из тупика" в переговорах.