Трамп про мир в Україні: за два тижні все стане ясно, інакше змінимо тактику

За два тижні партнери і союзники дізнаються, чи вдасться досягти миру в Україні.
Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір "Шоу Тодда Старнса".
Відповідаючи на запитання, чи вдасться досягти миру в регіоні, Трамп сказав: "Думаю, за два тижні ми знатимемо відповідь - так чи інакше".
При цьому він додав, що якщо не вдасться врегулювати війну Росії проти України, то можливо, "доведеться шукати інший підхід".
"Але скоро все стане зрозуміло", - додав американський лідер.
15 серпня на Алясці відбулася зустріч президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним, а вже 18 серпня у Білому домі Трамп провів переговори з президентом України Володимиром Зеленським та лідерами європейських країн.
Після цих зустрічей американський президент зателефонував Путіну, аби домовитися про можливість переговорів із Зеленським. Москва ж наполягає спершу на двосторонній зустрічі з українським президентом, а вже потім - на тристоронньому форматі за участі Трампа.
Швейцарія заявила про готовність прийняти майбутній саміт, аналогічну пропозицію висловила й Австрія.
Водночас канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловив сумнів, що Путін наважиться особисто зустрітися із Зеленським.