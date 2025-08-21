UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

Трамп про мир в Україні: за два тижні все стане ясно, інакше змінимо тактику

Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

За два тижні партнери і союзники дізнаються, чи вдасться досягти миру в Україні.

Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір "Шоу Тодда Старнса".

Відповідаючи на запитання, чи вдасться досягти миру в регіоні, Трамп сказав: "Думаю, за два тижні ми знатимемо відповідь - так чи інакше".

При цьому він додав, що якщо не вдасться врегулювати війну Росії проти України, то можливо, "доведеться шукати інший підхід".

"Але скоро все стане зрозуміло", - додав американський лідер.

Зустріч Зеленського і Путіна

15 серпня на Алясці відбулася зустріч президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним, а вже 18 серпня у Білому домі Трамп провів переговори з президентом України Володимиром Зеленським та лідерами європейських країн.

Після цих зустрічей американський президент зателефонував Путіну, аби домовитися про можливість переговорів із Зеленським. Москва ж наполягає спершу на двосторонній зустрічі з українським президентом, а вже потім - на тристоронньому форматі за участі Трампа.

Швейцарія заявила про готовність прийняти майбутній саміт, аналогічну пропозицію висловила й Австрія.

Водночас канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловив сумнів, що Путін наважиться особисто зустрітися із Зеленським.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийСполучені Штати АмерикиДональд ТрампВійна Росії проти УкраїниЗустріч Зеленського та Путіна