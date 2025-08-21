Трамп о мире в Украине: за две недели все станет ясно, иначе изменим тактику

Отвечая на вопрос, удастся ли достичь мира в регионе, Трамп сказал: "Думаю, через две недели мы будем знать ответ - так или иначе".

При этом он добавил, что если не удастся урегулировать войну России против Украины, то возможно, "придется искать другой подход".

"Но скоро все станет понятно", - добавил американский лидер.