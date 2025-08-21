RU

Трамп о мире в Украине: за две недели все станет ясно, иначе изменим тактику

Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Через две недели партнеры и союзники узнают, удастся ли достичь мира в Украине.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир "Шоу Тодда Старнса".

Отвечая на вопрос, удастся ли достичь мира в регионе, Трамп сказал: "Думаю, через две недели мы будем знать ответ - так или иначе".

При этом он добавил, что если не удастся урегулировать войну России против Украины, то возможно, "придется искать другой подход".

"Но скоро все станет понятно", - добавил американский лидер.

Встреча Зеленского и Путина и Путина

15 августа на Аляске состоялась встреча президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным, а уже 18 августа в Белом доме Трамп провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами европейских стран.

После этих встреч американский президент позвонил Путину, чтобы договориться о возможности переговоров с Зеленским. Москва же настаивает сначала на двусторонней встрече с украинским президентом, а уже потом - на трехстороннем формате с участием Трампа.

Швейцария заявила о готовности принять предстоящий саммит, аналогичное предложение высказала и Австрия.

В то же время канцлер Германии Фридрих Мерц выразил сомнение, что Путин решится лично встретиться с Зеленским.

