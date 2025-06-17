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Ізраїль зазнав нової ракетної атаки з Ірану: пролунали вибухи

Вівторок 17 червня 2025 00:55
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Ізраїль зазнав нової ракетної атаки з Ірану: пролунали вибухи Фото: Ізраїль зазнав обстрілу з Ірану (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

У ніч на 17 червня Іран запустив нову хвилю ракет у бік Ізраїлю. У центральній і південній частині країни було активовано сирену ракетної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The The Times of Israel і 12-й канал ізраїльського ТБ.

Армія оборони Ізраїлю запустила ракети-перехоплювачі. Повідомляється про звуки вибухів. За непідтвердженою інформацією, зафіксовано падіння ракети на відкритій місцевості в регіоні Негева на півдні Ізраїлю. Інформація про постраждалих поки що не надходила.

Ізраїль зазнав нової ракетної атаки з Ірану: пролунали вибухиФото: карта тривог в Ізраїлі (t.me/tzevaadom_ru)

Армія оборони Ізраїлю звернулася до громадян, закликавши їх залишатися в укриттях. У ЦАХАЛі попередили, що ППО не є герметичною.

"Системи оборони працюють над перехопленням загрози. Вам необхідно увійти в зону, що охороняється, і залишатися там до подальшого повідомлення. Вихід із зони, що охороняється, можливий тільки після отримання чітких вказівок. Ви повинні продовжувати діяти відповідно до вказівок Командування тилу", - звернулися в ЦАХАЛі до громадян.

Тривога тривала близько 20 хвилин, після чого Служба тилу дозволила громадянам залишити укриття. За даними 12-го каналу, всього Ізраїлем було запущено близько 10 ракет.

Погрози Ірану Ізраїлю

Нагадаємо, раніше Корпус вартових ісламської революції оголосив про запуск нової хвилі ракет у напрямку Ізраїлю. КВІР пригрозив бомбити країну всю ніч до світанку.

В Ірані заявили, що це вже дев'ята за рахунком хвиля комбінованих атак із використанням безпілотників і ракет.

15 червня через атаки Ірану в Ізраїлі повідомили, що загинули 12 людей, постраждали майже 400.

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