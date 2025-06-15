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США можуть вперше втрутитися у конфлікт Ізраїлю та Ірану: що сказав Трамп

США, Неділя 15 червня 2025 17:53
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США можуть вперше втрутитися у конфлікт Ізраїлю та Ірану: що сказав Трамп Фото: американський президент Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

США "можуть втрутитись" у конфлікт між Ізраїлем та Іраном, попри те, що на цей час країна не бере участі в протистоянні.

Про це заявив американський президент Дональд Трамп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC.

Президент Трамп заявив ABC News, що "можливо, ми можемо втрутитися" в триваючий конфлікт між Ізраїлем та Іраном.

Він також наголосив, що США "на цей момент не беруть участі" в конфлікті.

Ізраїль атакував Іран

Зауважимо, що з вечора п'ятниці Ізраїль завдає ударів по стратегічних об’єктах Ірану. Зокрема був атакований підземний ядерний комплекс Фордо.

Дані дії були частиною операції "Левиний народ" і, як відомо, даний удар готувався вісім місяців.

США відкрито не допомагають Ізраїлю

Варто зауважити, що за словами державного секретаря США Марко Рубіо, США не беруть участі в операції Ізраїлю проти Ірану. Також він наголосив, що Вашингтон не надавав жодної допомоги Єрусалиму.

Проте політтехнолог Тарас Загородній в коментарі РБК-Україна зазначив, що твердження про нібито пасивність США та слабку переговорну позицію американського лідера Дональда Трампа є хибними.

На його думку, сам факт передачі Ізраїлю надглибоких бомб для ураження підземних об'єктів свідчить про активну участь США у стримуванні іранської ядерної програми.

Детальніше про це, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Варто нагадати й те, що вчора, 14 червня, ЗМІ розповідали, що президент США Дональд Трамп нібито обговорив з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху можливість нанесення удару по іранському ядерному об'єкту в Фордо.

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Сполучені Штати Америки Ізраїль Іран Дональд Трамп
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