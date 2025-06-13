Чи можливо знищити ядерну програму Ірану: думка експерта

Удари по ядерних об’єктах Ірану не знищать всю інфраструктуру збагачення урану. Проте це серйозно послабить ключові елементи, які потрібні для створення ядерної зброї.

"Збагачуватись там він (під землею уран, - ред.) може, це ж достатньо складна інфраструктура. Збагачуватись може, але там є інші елементи, які можна знищити й воно не буде працювати. Або, наприклад, мало зробити бомбу, припустимо, зробити випробування. Треба ще ж технології мініатюризації з бомби... Це ж ціла система", - пояснив експерт.

Він нагадав, що Ізраїль висунув ультиматум Ірану.

"Умова така, що: ми знищили ваше ППО, тепер або ви все руйнуєте, або ми знищуємо все, що у вас там залишилось з нафтопереробки. Далі падіння економіки, режиму Аятоли, ми все знищимо. Така умова стоїть", - додав Загородній.

Роль США