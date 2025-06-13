Чи можливо знищити ядерну програму Ірану: думка експерта
Удари по ядерних об’єктах Ірану не знищать всю інфраструктуру збагачення урану. Проте це серйозно послабить ключові елементи, які потрібні для створення ядерної зброї.
Про це в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив політтехнолог Тарас Загородній.
"Збагачуватись там він (під землею уран, - ред.) може, це ж достатньо складна інфраструктура. Збагачуватись може, але там є інші елементи, які можна знищити й воно не буде працювати. Або, наприклад, мало зробити бомбу, припустимо, зробити випробування. Треба ще ж технології мініатюризації з бомби... Це ж ціла система", - пояснив експерт.
Він нагадав, що Ізраїль висунув ультиматум Ірану.
"Умова така, що: ми знищили ваше ППО, тепер або ви все руйнуєте, або ми знищуємо все, що у вас там залишилось з нафтопереробки. Далі падіння економіки, режиму Аятоли, ми все знищимо. Така умова стоїть", - додав Загородній.
Роль США
Політтехнолог вважає, що поширені в соцмережах твердження про нібито пасивність США та слабку переговорну позицію американського лідера Дональда Трампа є хибними.
На його думку, сам факт передачі Ізраїлю надглибоких бомб для ураження підземних об'єктів свідчить про активну участь США у стримуванні іранської ядерної програми.
Загородній зазначає, що американці нібито формально залишаються осторонь, але фактично беруть участь у процесі, і саме така стратегія є частиною дипломатичної гри.
"Між ними Йорданія і будуть воювати проти них? Ракетами будете воювати проти них? Ізраїль забезпечує собі стосунки з Йорданією, буде бомбардування постійно, і Іран буде завжди в такому разовому стані. Ворогів у Ірану дуже багато", - додав він.
Реакція країн регіону
За словами Загороднього, хоча Саудівська Аравія офіційно засудила ізраїльські удари, неформально вона, ймовірно, підтримує такі дії.
Він припускає, що країни регіону могли давно очікувати рішучих кроків проти Ірану, а тепер спостерігають за подіями без особливого жалю.
Експерт зазначив, що ситуація навряд чи затягнеться: якщо вже було поставлено завдання зруйнувати іранську інфраструктуру.
"Тому в даному випадку не думаю що воно затягнеться надовго ну сказали зруйнувати, значить зруйнувати, якщо воно буде зруйнована, значить, буде бомбардування, знищення нафтопереробних галузей Ірану", - підсумував політтехнолог.
Ізраїль атакував Іран
У ніч на 13 червня Ізраїль здійснив масований авіаудар по території Ірану в рамках операції "Левиний народ". Під удар потрапили військові та ядерні об'єкти, зокрема об'єкт зі збагачення урану поблизу Натанза.
Ізраїльські сили оборони заявили, що володіють великою кількістю розвідданих, які нібито свідчать про наявність конкретного іранського плану щодо знищення Ізраїлю.
Водночас у ЗМІ з’являється інформація про підготовку Іраном можливої жорсткої відповіді на ці дії.
Детальніше про сьогоднішню нічну атаку можна дізнатись у матеріалі РБК-Україна.
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