Ізраїль атакував підземний ядерний об'єкт Фордо в Ірані, - ЗМІ

Ізраїль завдав серії ударів по стратегічних об’єктах Ірану. Зокрема був атакований підземний ядерний комплекс Фордо.

Стало відомо, що Ізраїль завдав удару по підземному ядерному об'єкту Фордо в Ірані.

Як повідомляє The New York Times, у п'ятницю вранці кілька ізраїльських ударів, схоже, були спрямовані на підземну ракетну базу на заході Ірану.

На відеозаписах очевидців, підтверджених The New York Times, видно три стовпи темного диму, що піднімаються поблизу гірського хребта, де, як вважається, розташована ракетна база.

Фото: дим в місці удару (x.com/manniefabian)

Поруч, за даними ЗМІ, також розташовані авіабаза іранської армії та об'єкт Корпусу вартових Ісламської революції.