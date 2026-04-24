Трамп має намір запросити Путіна на саміт G20 у Маямі, - WP

Видання пише, що згідно із заявою Держдепартаменту США, Дональд Трамп "ясно дав зрозуміти, що Росія може бути присутньою на зустрічах G20, оскільки Сполучені Штати зосереджені на проведенні успішного і продуктивного саміту".

Щоправда WSJ не уточнює, чи це був ексклюзивний коментар ним, чи сказано в іншому місці. При цьому видання наводить коментар чиновника адміністрації, який сказав журналістам, що запрошення поки що не надіслано.

"Наразі офіційних запрошень не надходило, але Росія є членом G20 і буде запрошена на міністерські зустрічі та саміт лідерів", - сказав він.

До слова, просто зараз, о 01:00 за Києвом у ніч на 24 квітня, президент США Дональд Трамп укотре поспілкувався з пресою в Овальному кабінеті. Він підтвердив, що запрошення поки що не надіслано, але сказав таке:

"Я не запрошував Путіна на саміт G20, але якби він приїхав, це, напевно, було б дуже корисно", - заявив лідер США.

Раніше в четвер, 23 квітня, російські офіційні особи стверджували, що Путін нібито був запрошений на саміт у Маямі, але не дали чіткої відповіді, чи візьме він у ньому участь.

"Росія брала участь у всіх самітах на відповідному рівні", - сказав прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков, додавши, що "рішення про формат нашої участі буде ухвалено ближче до саміту".