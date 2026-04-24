Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Трамп має намір запросити Путіна на саміт G20 у Маямі, - WP

01:15 24.04.2026 Пт
2 хв
Чи надіслали США запрошення і що говорить сам Трамп?
aimg Едуард Ткач
Фото: Володимир Путін і Дональд Трамп (Getty Images)

США мають намір запросити главу Кремля Володимира Путіна на саміт лідерів G20, який пройде в грудні в гольф-клубі президента США Дональда Трампа "Дорал" у Маямі.

Видання пише, що згідно із заявою Держдепартаменту США, Дональд Трамп "ясно дав зрозуміти, що Росія може бути присутньою на зустрічах G20, оскільки Сполучені Штати зосереджені на проведенні успішного і продуктивного саміту".

Щоправда WSJ не уточнює, чи це був ексклюзивний коментар ним, чи сказано в іншому місці. При цьому видання наводить коментар чиновника адміністрації, який сказав журналістам, що запрошення поки що не надіслано.

"Наразі офіційних запрошень не надходило, але Росія є членом G20 і буде запрошена на міністерські зустрічі та саміт лідерів", - сказав він.

До слова, просто зараз, о 01:00 за Києвом у ніч на 24 квітня, президент США Дональд Трамп укотре поспілкувався з пресою в Овальному кабінеті. Він підтвердив, що запрошення поки що не надіслано, але сказав таке:

"Я не запрошував Путіна на саміт G20, але якби він приїхав, це, напевно, було б дуже корисно", - заявив лідер США.

Раніше в четвер, 23 квітня, російські офіційні особи стверджували, що Путін нібито був запрошений на саміт у Маямі, але не дали чіткої відповіді, чи візьме він у ньому участь.

"Росія брала участь у всіх самітах на відповідному рівні", - сказав прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков, додавши, що "рішення про формат нашої участі буде ухвалено ближче до саміту".

Що ще відомо про G20 і що говорив Трамп про Путіна

Нагадаємо, що вперше інформація про те, що Росію нібито запросили на саміт США, була озвучена минулої ночі російським МЗС.

За словами заступника міністра Олександра Панкіна, Росію запрошено до участі в саміті на вищому рівні. Але він теж говорив, що остаточне рішення буде ближче до дати.

До слова, нещодавно президент США на тлі війни з Іраном зробив низку заяв про Путіна, Європу і НАТО. За його словами, Путін боїться США та американської зброї. При цьому Трамп стверджує, що глава Кремля зовсім не боїться НАТО, оскільки альянс є "паперовим тигром".

