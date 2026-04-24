Трамп намерен пригласить Путина на саммит G20 в Майами, - WP

Издание пишет, что согласно заявлению Госдепартамента США, Дональд Трамп "ясно дал понять, что Россия может присутствовать на встречах G20, поскольку Соединенные Штаты сосредоточены на проведении успешного и продуктивного саммита".

Правда WSJ не уточняет, это был эксклюзивный комментарий им или же сказано в другом месте. При этом издание приводит комментарий чиновника администрации, который сказал журналистам, что приглашение пока не отправлено.

"На данный момент официальных приглашений не поступало, но Россия является членом G20 и будет приглашена на министерские встречи и саммит лидеров", - сказал он.

К слову, прямо сейчас, в 01:00 по Киеву в ночь на 24 апреля, президент США Дональд Трамп в очередной раз пообщался с прессой в Овальном кабинете. Он подтвердил, что приглашение пока не отправлено, но сказал следующее:

"Я не приглашал Путина на саммит G20, но если бы он приехал, это, наверное, было бы очень полезно", - заявил лидер США.

Ранее в четверг, 23 апреля, российские официальные лица утверждали, что Путин якобы был приглашен саммит в Маями, но не дали ясного ответа, примет ли он в нем участие.

"Россия участвовала во всех саммитах на соответствующем уровне", - сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, добавив, что "решение о формате нашего участия будет принято ближе к саммиту".