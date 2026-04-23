У Лаврова стверджують, що Росію запросили на саміт G20 у США

06:05 23.04.2026 Чт
У МЗС РФ точно не впевнені, що нічого не зміниться щодо запрошення ближче до дати
aimg Юлія Маловічко
Фото: саміт "великої двадцятки" пройде у США в грудні (з відкритих джерел)

У російському МЗС стверджують про запрошення РФ до участі в саміті G20 у Сполучених Штатах на найвищому рівні, який пройде в Майямі в грудні цього року.

Про це заявив заступник глави МЗС РФ Олександр Панкін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

За словами Панкіна, остаточне рішення про поїздку ухвалюватимуть пізніше.

"Є запрошення бути присутнім на найвищому рівні, але ми подивимося ближче до дати, Бог знає, що станеться до цього", - сказав він журналістам у штаб-квартирі ООН.

Саміт лідерів країн "Великої двадцятки" відбудеться в Маямі 14-15 грудня 2026 року.

Як пишуть росЗМІ, російська делегація високо оцінила підсумки першої підготовчої зустрічі представників держав у Вашингтоні.

Раніше повідомлялося, що можливість участі російського диктатора Володимира Путіна в саміті G20 у США 2026 року залежить від динаміки розвитку російсько-американських відносин. Таку заяву зробила Світлана Лукаш, яка представляє РФ у "Великій двадцятці", під час заходів Генеральної Асамблеї ООН.

Однак у березні прес-секретар російського лідера Дмитро Пєсков зазначив, що Путін не планує відвідувати G20 у Маямі.

Саміт G20

Як відомо, саміт G20 - це щорічна зустріч лідерів найбільших економік світу, де обговорюють ключові глобальні питання. Саміт проводиться з метою координації економічної політики та реагування на глобальні кризи.

Серед країн-учасниць саміту - США, Китай, ЄС, Індія, Японія та інші. У G20 беруть участь глави країн, а міністри ведуть паралельні переговори.

Рішення "Великої двадцятки" впливають на світову економіку, фінансові ринки та міжнародну політику, хоча вони не є юридично обов'язковими.

Зазначимо, у листопаді 2025 року повідомлялося, що Дональд Трамп має намір зробити наступний саміт G20 заходом по запрошеннях, хоча це є прямим порушенням регламенту.

Україна та ЄС вперше з 2022 року провели засідання Спільного авіаційного комітету
Україна та ЄС вперше з 2022 року провели засідання Спільного авіаційного комітету
Зона ризику. Хто в Євросоюзі справді готовий відбивати російську агресію
Роман Коткореспондент РБК-Україна Зона ризику. Хто в Євросоюзі справді готовий відбивати російську агресію