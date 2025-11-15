Трамп має намір судитися з BBC попри вибачення компанії

Президент США Дональд Трамп судитиметься з BBC навіть попри те, що корпорація вибачилася за монтаж його виступу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC і трансляцію Білого дому.

Під час спілкування з пресою журналісти знову порушили питання про скандал із BBC (ідеться про змонтований виступ Трампа, через що склалося враження, що він закликає захопити Конгрес США у 2021 році).

Зокрема, Трамп похвалив представника The Telegraph за викриття ситуації з документальним фільмом BBC, додавши, що журналісти газети зробили велику послугу.

"Ви зробили велику послугу багатьом країнам, багатьом хорошим людям... викривши, що таке фейкові новини. Те, що зробило BBC - ніхто б навіть не подумав, що таке можливо. Вони буквально змінили слова, що виходять із мого рота", - сказав президент США.

Після журналісти, які спілкувалися з Трампом, зазначили, що BBC днями вибачилося за помилку, але при цьому відмовилося виплачувати йому компенсацію. З цієї причини главу Білого запитали, чи достатньо вибачень, на що Трамп все одно заявив про намір судитися.

"Ми подамо на них до суду на суму від 1 до 5 млрд доларів, імовірно, наступного тижня... Думаю, мені доведеться (вжити юридичних дій - ред.). Якщо цього не зробити, то це не зупинить повторення з іншими людьми", - зазначив лідер США.