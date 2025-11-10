ua en ru
Трамп пригрозив BBC позовом на мільярд: в чому причина

США, Понеділок 10 листопада 2025 20:29
UA EN RU
Трамп пригрозив BBC позовом на мільярд: в чому причина Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Американський лідер Дональд Трамп пригрозив британському мовнику BBC позовом на 1 мільярд доларів. Він звинуватив його у спробі втрутитися в минулорічні вибори через редагування однієї з президентських промов.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.

"BBC знеславила президента Трампа, навмисно та оманливо відредагувавши свій документальний фільм, щоби спробувати втрутитися у президентські вибори", - цитує телеканал речника юридичної команди Трампа.

Також зазначається, що американський лідер й надалі "притягуватиме до відповідальності тих, хто поширює брехню, обман та фейкові новини".

BBC отримав від юристів президента США листа, у якому визначено крайній термін - п'ятниця, 14 листопада, о 22:00 за Гринвічем. До цього часу мовник має зробити "повне та справедливе спростування" документальної стрічки Panorama.

Скандал у ВВС через промову Трампа

Нагадаємо, напередодні гендиректор BBC Тім Деві і гендиректор новин Дебора Тернесс подали у відставку через скандал із підробкою промови американського лідера.

Згідно із результатами розслідування The Telegraph, документальний фільм ВВС Panorama містив відредаговану промову Трампа, чим ввів глядачів в оману.

Зокрема, BBC змонтував дві частини промови Трампа задля створення враження, нібито він відкрито заохочує і закликає захопити Конгрес США у 2021 році.

Зазначимо, Трамп звинуватив топ-керівників ВВС у спробі вплинути на результат минулорічних президентських виборів у США.

Президент США зробив акцент на гендиректорі британського мовника Тімі Деві і гендиректорі новин Деборі Тернес, яких він також звинуватив у корупції.

