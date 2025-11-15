Трамп намерен судиться с BBC несмотря на извинения компании

Президент США Дональд Трамп будет судиться с BBC даже несмотря на то, что корпорация извинилась за монтаж его выступления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC и трансляцию Белого дома.

В ходе общения с прессой журналисты вновь подняли вопросе о скандале с BBC (речь идет о смонтированном выступлении Трампа, из-за чего сложилось впечатление, что он призывает захватить Конгресс США в 2021 году).

В частности, Трамп похвалил представителя The Telegraph за разоблачение ситуации с документальным фильмом BBC, добавив, что журналисты газеты оказали большую услугу.

"Вы оказали большую услугу многим странам, многим хорошим людям... разоблачив, что такое фейковые новости. То, что сделало BBC - никто бы даже не подумал, что такое возможно. Они буквально изменили слова, выходящие из моего рта", - сказал президент США.

После журналисты общаясь с Трампом отметили, что BBC на днях извинилось за ошибку, но при этом отказалось выплачивать ему компенсацию. По этой причине главу Белого спросили, достаточно ли извинений, на что Трамп все равно заявил о намерении судиться.

"Мы подадим на них в суд на сумму от 1 до 5 млрд долларов, вероятно, на следующей неделе... Думаю, мне придется (предпринять юридические действия - ред.). Если это не сделать, то это не остановит повторение с другими людьми", - отметил лидер США.