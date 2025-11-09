Скандал у топ-медіа: у британському BBC гучні відставки через підробку промови Трампа

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC .

Відставка сталася після того, як The Telegraph написало, що документальний фільм Panorama ввів глядачів в оману, відредагувавши промову Трампа.

Виходячи зі службової записки, BBC змонтували дві частини промови Трампа, щоб створити враження, ніби він відкрито заохочує і закликає захопити Конгрес США (будівля Капітолію) у 2021 році.

Витік записки походив від Майкла Прескотта, колишнього незалежного зовнішнього консультанта комітету з редакційних стандартів BBC. Раніше в червні він залишив цю посаду.

У неділю міністр культури Британії Ліза Ненді заявила, що проблема з Panorama "дуже серйозна", і на адресу BBC було висунуто низку "дуже серйозних звинувачень".

"Найсерйозніше з яких полягає в тому, що у висвітленні складних питань на BBC присутня системна упередженість", - додала вона.

Що говорить гендиректор про відставку

Тім Деві вже встиг прокоментував відставку і розповісти про своє рішення.

"Я хотів повідомити вам, що вирішив покинути BBC після 20 років роботи. Це повністю моє рішення, і я, як і раніше, дуже вдячний голові та раді директорів за їхню незмінну та одностайну підтримку протягом усього мого перебування на посаді, включно з останніми днями", - сказав він.

За його словами, він опрацьовує з радою директорів точні терміни, щоб забезпечити "організований перехід влади до наступника протягом найближчих місяців".

Деві зазначив, що хоч те, що трапилося, це не єдина причина його звільнення, але поточні дебати навколо BBC вплинули на його рішення. Крім того, він визнав, що телекомпанія припустилася помилок.

"Загалом BBC працює добре, але було допущено деякі помилки, і як генеральний директор я повинен взяти на себе всю відповідальність", - резюмував він.

Тим часом голова BBC Самір Шах заявив, що це сумний день для телекомпанії, але вся рада директорів поважає рішення Деві та його причини.