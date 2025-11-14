Скандал із монтажем промови Трампа: BBC вибачилась, але грошей не дасть

Компанія BBC вибачилася перед президентом США Дональдом Трампом за його відредаговану промову, однак відхилила його вимоги щодо компенсації в 1 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.

Корпорація визнала: епізод програми Panorama з Трампом був змонтований. Він міг створити "помилкове враження", ніби президент під час виступу 6 січня 2021 року закликав до насильницьких дій.

Вибачення з’явилися через кілька годин після того, як Daily Telegraph оприлюднила другий подібний відредагований кліп, трансльований у програмі Newsnight у 2022 році.

"Ми визнаємо, що наш монтаж ненавмисно створив враження, що ми показуємо єдиний безперервний фрагмент промови, а не уривки з різних моментів, і що це створило помилкове враження, що президент Трамп прямо закликав до насильницьких дій", - йдеться у повідомленні.

Окрім вибачень, розміщених у розділі "Виправлення та роз’яснення", ВВС зняла програму з ефіру.

Співробітники компанії підтвердили, що надіслали відповідь адвокатам і окремий лист від голови корпорації Саміра Шаха до Білого дому з вибаченнями.

BBC також навела аругементи, чому відхиляє вимоги президента США щодо компенсації в один мілярд доларів: програма не транслювалася у США, документальний фільм не завдав шкоди Трампу, монтаж не мав зловмисного наміру, ролик був лише коротким елементом годинної програми, політичні заяви захищені законом США про свободу слова.