Трамп має намір досягти миру в Україні, щоб послабити союз Росії та Китаю, - Politico

У Трампа вважають, що стимулювання Росії до припинення війни проти України, її економічне відновлення та приплив американських інвестицій - усе це зрештою може змістити глобальний порядок від Китаю.

Цей ризикований крок турбує українську сторону, але він підкреслює переконання адміністрації в тому, що найбільша геополітична загроза для США і Заходу - це Китай, а не путінська Росія.

Хоча протидія Китаю - не єдина причина, через яку адміністрація прагне перемир'я, але це допомагає пояснити, чому після понад 15 місяців безрезультатних перемовин і численних погроз вийти з них, спецпредставники Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер продовжують шукати прорив.

Що кажуть джерела

Представник адміністрації Трамп сказав Politico, що поточний пошук "способу тіснішого зближення з Росією" може створити "інший баланс сил із Китаєм, що може бути дуже і дуже вигідно".

Видання зазначає, що раніше не повідомлялося про бажання команди Трампа використовувати мирний трек щодо України для протидії Китаю.

Однак багато спостерігачів вважають, що у цього плану мало шансів на успіх, принаймні в період, поки глава Кремля Володимир Путін і лідер Китаю Сі Цзіньпін залишаються при владі.

Своєю чергою ідея надання Росії економічних стимулів для зближення зі США викликає занепокоєння вже в України, про що сказав український чиновник.

"У нас уже були подібні спроби в минулому, і вони ні до чого не призвели. У Німеччині була (східна політика - ред.) для цього, а тепер Росія веде найкровопролитнішу війну в Європі", - кажуть співрозмовники.

Що ж стосується надії на розпад Китаю і Росії, український чиновник зазначив, що в обох країн "є одна спільна риса, яку неможливо переважити - вони ненавидять США як символ демократії".

Також Politico зачепило економічне питання аспект Китаю. Згідно з інформацією Reuters, Іран постачав КНР понад 13% нафти у 2025 році, але операція США та Ізраїлю проти Тегерана змінила потенціал імпорту нафти в Пекін.

Представник адміністрації Трампа підтвердив, що Китай закуповував нафту у Венесуели, Ірану та Росії за цінами, нижчими за ринкові, субсидуючи споживання "на суму понад 10 мільярдів доларів на рік протягом останніх кількох років".

"Таким чином, це стало величезною субсидією для Китаю, оскільки в нього з'явилася можливість купувати нафту в цих місцях на чорному ринку, іноді за ціною на 30 доларів за барель нижчою, ніж на спотовому ринку", - пояснило джерело.