У Трампа считают, что стимулирование России к прекращению войны против Украины, ее экономическое восстановление и приток американских инвестиций - все это в конечном итоге может сместить глобальный порядок от Китая.

Этот рискованный шаг беспокоит украинскую сторону, но он подчеркивает убеждение администрации в том, что самая большая геополитическая угроза для США и Запада - это Китай, а не путинская Россия.

Хотя противодействие Китаю - не единственная причина, по которой администрация хочет перемирие, но это помогает объяснить, почему после более чем 15 месяцев безрезультатных переговоров и многочисленных угроз выйти из них, спецпредставители Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер продолжают искать прорыв.

Что говорят источники

Представитель администрации Трамп сказал Politico, что текущие поиск "способа более тесного сближения с Россией" может создать "иной баланс сил с Китаем, что может быть очень и очень выгодно".

Издание отмечает, что ранее не сообщалось о желании команды Трампа использовать мирный трек по Украины для противодействия Китаю.

Однако многие наблюдатели считают, что у этого плана мало ланс на успех, по крайней мерец в период, пока глава Кремля Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин остаются у власти.

В свою очередь идея предоставления России экономических стимулов для сближения с США вызывает беспокойство уже у Украины, о чем сказал украинский чиновник.

"У нас уже были подобные попытки в прошлом, и они ни к чему не привели. У Германии была (восточная политика - ред.) для этого, а теперь Россия ведет самую кровопролитную войну в Европе", - говорят собеседники.

Что же касается надежды на распад Китая и России, украинский чиновник отметил, что у обеих стран "есть одна общая черта, которую невозможно перевесить - они ненавидят США как символ демократии".

Также Politico затронуло экономический вопрос аспект Китая. Согласно информации Reuters, Иран поставлял КНР более 13% нефти в 2025 году, но операция США и Израиля против Тегерана изменила потенциал импорта нефти в Пекин.

Представитель администрации Трампа подтвердил, что Китай закупал нефть к Венесуэлы, Ирана и России по ценам ниже рыночных, субсидируя потребление "на сумму более 10 млрд долларов в год в течение последних нескольких лет".

"Таким образом, это стало огромной субсидией для Китая, поскольку у него появилась возможность покупать нефть в этих местах на черном рынке, иногда по цене на 30 долларов за баррель ниже, чем на спотовом рынке", - пояснил источник.