Администрация Трампа продолжит говорить с Россией в попытке достичь мира в Украине, так как за этим стоит более долгосрочная стратегическая цель - противодействие Китаю.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
У Трампа считают, что стимулирование России к прекращению войны против Украины, ее экономическое восстановление и приток американских инвестиций - все это в конечном итоге может сместить глобальный порядок от Китая.
Этот рискованный шаг беспокоит украинскую сторону, но он подчеркивает убеждение администрации в том, что самая большая геополитическая угроза для США и Запада - это Китай, а не путинская Россия.
Хотя противодействие Китаю - не единственная причина, по которой администрация хочет перемирие, но это помогает объяснить, почему после более чем 15 месяцев безрезультатных переговоров и многочисленных угроз выйти из них, спецпредставители Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер продолжают искать прорыв.
Представитель администрации Трамп сказал Politico, что текущие поиск "способа более тесного сближения с Россией" может создать "иной баланс сил с Китаем, что может быть очень и очень выгодно".
Издание отмечает, что ранее не сообщалось о желании команды Трампа использовать мирный трек по Украины для противодействия Китаю.
Однако многие наблюдатели считают, что у этого плана мало ланс на успех, по крайней мерец в период, пока глава Кремля Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин остаются у власти.
В свою очередь идея предоставления России экономических стимулов для сближения с США вызывает беспокойство уже у Украины, о чем сказал украинский чиновник.
"У нас уже были подобные попытки в прошлом, и они ни к чему не привели. У Германии была (восточная политика - ред.) для этого, а теперь Россия ведет самую кровопролитную войну в Европе", - говорят собеседники.
Что же касается надежды на распад Китая и России, украинский чиновник отметил, что у обеих стран "есть одна общая черта, которую невозможно перевесить - они ненавидят США как символ демократии".
Также Politico затронуло экономический вопрос аспект Китая. Согласно информации Reuters, Иран поставлял КНР более 13% нефти в 2025 году, но операция США и Израиля против Тегерана изменила потенциал импорта нефти в Пекин.
Представитель администрации Трампа подтвердил, что Китай закупал нефть к Венесуэлы, Ирана и России по ценам ниже рыночных, субсидируя потребление "на сумму более 10 млрд долларов в год в течение последних нескольких лет".
"Таким образом, это стало огромной субсидией для Китая, поскольку у него появилась возможность покупать нефть в этих местах на черном рынке, иногда по цене на 30 долларов за баррель ниже, чем на спотовом рынке", - пояснил источник.
Напомним, что в начале марта должен был состоятся четвертый раунд трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией по достижению мирного соглашения. Однако встречи были сорваны из-за операции США и Израиля против Ирана.
На данный момент президент Украины Владимир Зеленский призывает возобновить встречи, определить точную дату и место. В то же время он высказал плохое предчувствия из-за того, что администрация Трампа больше сосредоточена теперь на Иране, чем на украинском вопросе.
На днях Financial Times тоже писало, что мирные переговоры при посредничестве США фактически проваливались, так как Трамп по потерял интерес к переговорному треку из-за войны с Ираном.
Тем нее менее, лидер США иногда дает комментарии по теме Украины, критикуя при этом Киев. Буквально на днях он сказал, что Путин готов к сделке, а Зеленский - нет, и это его удивляет.