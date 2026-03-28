Трамп має намір дати Ормузькій протоці своє ім'я - ЗМІ

Президент США Дональд Трамп під час виступу на інвестиційному форумі в Майамі припустив можливість перейменування Ормузької протоки, що викликало активне обговорення в політичних колах і соцмережах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію New York Post.
Президент США Дональд Трамп розглядає варіант зміни назви Ормузької протоки після встановлення контролю над нею.
За інформацією джерел NYT, питання контролю над Ормузькою протокою посідає ключове місце в порядку денному Трампа. Ця тема, як зазначається, обговорюється в контексті посилення впливу США в регіоні.
Під час виступу на форумі саудівських інвесторів Трамп публічно торкнувся теми перейменування.
Пряма мова Трампа: "Вони повинні розблокувати протоку Трампа - тобто Ормузьку, - сказав він, додавши: - Вибачте, яка прикрість... Така жахлива помилка. Фейкові новини скажуть: він обмовився - випадково сказав. Ні, зі мною не буває випадковостей, не надто багато".
Раніше ідея перейменування протоки вже обговорювалася в соціальних мережах серед прихильників американського президента.
За даними джерел NYT, у разі реалізації планів у регіоні Трамп може розглянути варіанти назви "Американська протока" або "протока Трампа".
Джерела стверджують, що в разі досягнення поставлених цілей у регіоні адміністрація США дійсно може повернутися до питання зміни назви стратегічно важливого водного шляху.
Нагадуємо, що Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) оголосив про фактичне припинення морського руху через Ормузьку протоку і попередив, що судна, які спробують пройти через цю ділянку, можуть зіткнутися з жорсткими заходами у відповідь.
Зазначимо, що США розглядають можливість захоплення стратегічно важливих островів у Перській затоці як один з інструментів тиску на Іран - від нафтового хаба Харг до укріплених позицій поблизу Ормузької протоки.