Трамп має намір дати Ормузькій протоці своє ім'я - ЗМІ

05:45 28.03.2026 Сб
2 хв
Американський лідер підкреслив, що обмовився не випадково
aimg Никончук Анастасія
Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

Президент США Дональд Трамп під час виступу на інвестиційному форумі в Майамі припустив можливість перейменування Ормузької протоки, що викликало активне обговорення в політичних колах і соцмережах.

Президент США Дональд Трамп розглядає варіант зміни назви Ормузької протоки після встановлення контролю над нею.

Контроль над протокою - пріоритет

За інформацією джерел NYT, питання контролю над Ормузькою протокою посідає ключове місце в порядку денному Трампа. Ця тема, як зазначається, обговорюється в контексті посилення впливу США в регіоні.

Що сказав Трамп

Під час виступу на форумі саудівських інвесторів Трамп публічно торкнувся теми перейменування.

Пряма мова Трампа: "Вони повинні розблокувати протоку Трампа - тобто Ормузьку, - сказав він, додавши: - Вибачте, яка прикрість... Така жахлива помилка. Фейкові новини скажуть: він обмовився - випадково сказав. Ні, зі мною не буває випадковостей, не надто багато".

Реакція та обговорення ідеї

Раніше ідея перейменування протоки вже обговорювалася в соціальних мережах серед прихильників американського президента.

За даними джерел NYT, у разі реалізації планів у регіоні Трамп може розглянути варіанти назви "Американська протока" або "протока Трампа".

Можливі варіанти назви

Джерела стверджують, що в разі досягнення поставлених цілей у регіоні адміністрація США дійсно може повернутися до питання зміни назви стратегічно важливого водного шляху.

Нагадуємо, що Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) оголосив про фактичне припинення морського руху через Ормузьку протоку і попередив, що судна, які спробують пройти через цю ділянку, можуть зіткнутися з жорсткими заходами у відповідь.

Зазначимо, що США розглядають можливість захоплення стратегічно важливих островів у Перській затоці як один з інструментів тиску на Іран - від нафтового хаба Харг до укріплених позицій поблизу Ормузької протоки.

