Axios назвало шість островів, які вирішать долю війни в Ірані

США розглядають захоплення стратегічних островів у Перській затоці як один із варіантів військового тиску на Іран - від нафтового хабу Харг до укріплених форпостів біля Ормузької протоки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios .

Харг - серце іранського нафтового експорту

Острів Харг розташований приблизно за 25 кілометрів від іранського узбережжя і забезпечує близько 90% нафтового експорту країни.

Завдяки глибоководній акваторії тут можуть швартуватися великі танкери. На острові живуть тисячі людей, переважно нафтовики.

США розглядають кілька сценаріїв щодо Харга:

прямий удар - зупинить експорт нафти, значна частина якої йде до Китаю;

- зупинить експорт нафти, значна частина якої йде до Китаю; вторгнення і утримання - поставить американських військових безпосередньо на лінію вогню;

- поставить американських військових безпосередньо на лінію вогню; блокада - як важіль тиску для переговорів.

Ларак - контроль над протокою

Острів Ларак розташований у найвужчому місці Ормузької протоки і є ще одним ключовим пунктом нафтового експорту Ірану.

Іран використовує тут систему "Ларак" - мережу бункерів і ударних суден для моніторингу та контролю над протокою. Захоплення острова обмежило б здатність Ірану переслідувати торгові судна та встановлювати міни.

Водночас острів сильно укріплений і буде важкою мішенню.

Абу-Муса, Великий і Малий Тубн - спірні форпости

Ці три острови розташовані біля західного входу до Ормузької протоки між Іраном та ОАЕ. Незважаючи на претензії Об'єднаних Арабських Еміратів, іранські військові захопили їх ще у 1971 році.

Зараз тут розміщені ракети, безпілотники та мінні установки. Пентагон розглядав захоплення Абу-Муси - це дало б США стратегічний плацдарм поблизу протоки.

Кешм - найбільший острів, найскладніша ціль

Кешм - найбільший острів Перської затоки, площею близько 1 445 квадратних кілометрів. За численними даними, у підземних тунелях тут зберігаються протикорабельні ракети, міни, безпілотники та інші ударні системи.

Al Jazeera описує район навколо Ормуза як "пробку на найважливішому у світі транзитному шляху енергетики", а Кешм домінує над цим районом.

Раніше острів мав репутацію туристичного місця. Іран звинуватив США в ударі по місцевій опріснювальній установці на початку війни, що порушило водопостачання сіл. США це заперечують.

Жодних ознак підготовки операції з захоплення острова немає.

За даними видання, захоплення і утримання іранської території було б набагато ризикованішим кроком, ніж усе, що США робили досі в цій війні.