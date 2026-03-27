Axios назвало шість островів, які вирішать долю війни в Ірані

13:35 27.03.2026 Пт
3 хв
США розглядають сценарій великого вторгнення
aimg Олена Чупровська
Фото: острови Ормузької протоки (wikipedia.org)

США розглядають захоплення стратегічних островів у Перській затоці як один із варіантів військового тиску на Іран - від нафтового хабу Харг до укріплених форпостів біля Ормузької протоки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.

Читайте також: Американських військових чекає велика небезпека на іранському острові Харг, - Reuters

Харг - серце іранського нафтового експорту

Острів Харг розташований приблизно за 25 кілометрів від іранського узбережжя і забезпечує близько 90% нафтового експорту країни.

Завдяки глибоководній акваторії тут можуть швартуватися великі танкери. На острові живуть тисячі людей, переважно нафтовики.

Axios назвало шість островів, які вирішать долю війни в ІраніФото: де розташований острів Харг (скриншот Google Maps)

США розглядають кілька сценаріїв щодо Харга:

  • прямий удар - зупинить експорт нафти, значна частина якої йде до Китаю;
  • вторгнення і утримання - поставить американських військових безпосередньо на лінію вогню;
  • блокада - як важіль тиску для переговорів.

Ларак - контроль над протокою

Острів Ларак розташований у найвужчому місці Ормузької протоки і є ще одним ключовим пунктом нафтового експорту Ірану.

Фото: де розташований острів Ларак (скриншот Google Maps)

Іран використовує тут систему "Ларак" - мережу бункерів і ударних суден для моніторингу та контролю над протокою. Захоплення острова обмежило б здатність Ірану переслідувати торгові судна та встановлювати міни.

Водночас острів сильно укріплений і буде важкою мішенню.

Абу-Муса, Великий і Малий Тубн - спірні форпости

Ці три острови розташовані біля західного входу до Ормузької протоки між Іраном та ОАЕ. Незважаючи на претензії Об'єднаних Арабських Еміратів, іранські військові захопили їх ще у 1971 році.

Зараз тут розміщені ракети, безпілотники та мінні установки. Пентагон розглядав захоплення Абу-Муси - це дало б США стратегічний плацдарм поблизу протоки.

Axios назвало шість островів, які вирішать долю війни в ІраніФото: де розташовані острови Абу-Муса, Великий і Малий Тубн (скриншот Google Maps)

Кешм - найбільший острів, найскладніша ціль

Кешм - найбільший острів Перської затоки, площею близько 1 445 квадратних кілометрів. За численними даними, у підземних тунелях тут зберігаються протикорабельні ракети, міни, безпілотники та інші ударні системи.

Фото: де розташований острів Кешм (скриншот Google Maps)

Al Jazeera описує район навколо Ормуза як "пробку на найважливішому у світі транзитному шляху енергетики", а Кешм домінує над цим районом.

Раніше острів мав репутацію туристичного місця. Іран звинуватив США в ударі по місцевій опріснювальній установці на початку війни, що порушило водопостачання сіл. США це заперечують.

Жодних ознак підготовки операції з захоплення острова немає.

За даними видання, захоплення і утримання іранської території було б набагато ризикованішим кроком, ніж усе, що США робили досі в цій війні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Пентагон розглядає можливість відправки на Близький Схід ще 10 тисяч солдатів. Це, на думку командування США, посилить військові можливості президента США Дональда Трампа.

Тим часом стало відомо, що перемога США над Іраном ударить по Росії. Від цього залежить успіх всієї західної цивілізації, вважають у ЦПД.

Більше по темі:
Сполучені Штати Америки Іран Близький Схід
До Поплавського прийшли з обшуками: що сталося
Аеропорти на старті? Що стримує відновлення перельотів в Україні під час війни
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Аеропорти на старті? Що стримує відновлення перельотів в Україні під час війни