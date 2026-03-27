Axios назвало шість островів, які вирішать долю війни в Ірані
США розглядають захоплення стратегічних островів у Перській затоці як один із варіантів військового тиску на Іран - від нафтового хабу Харг до укріплених форпостів біля Ормузької протоки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.
Харг - серце іранського нафтового експорту
Острів Харг розташований приблизно за 25 кілометрів від іранського узбережжя і забезпечує близько 90% нафтового експорту країни.
Завдяки глибоководній акваторії тут можуть швартуватися великі танкери. На острові живуть тисячі людей, переважно нафтовики.
США розглядають кілька сценаріїв щодо Харга:
- прямий удар - зупинить експорт нафти, значна частина якої йде до Китаю;
- вторгнення і утримання - поставить американських військових безпосередньо на лінію вогню;
- блокада - як важіль тиску для переговорів.
Ларак - контроль над протокою
Острів Ларак розташований у найвужчому місці Ормузької протоки і є ще одним ключовим пунктом нафтового експорту Ірану.
Іран використовує тут систему "Ларак" - мережу бункерів і ударних суден для моніторингу та контролю над протокою. Захоплення острова обмежило б здатність Ірану переслідувати торгові судна та встановлювати міни.
Водночас острів сильно укріплений і буде важкою мішенню.
Абу-Муса, Великий і Малий Тубн - спірні форпости
Ці три острови розташовані біля західного входу до Ормузької протоки між Іраном та ОАЕ. Незважаючи на претензії Об'єднаних Арабських Еміратів, іранські військові захопили їх ще у 1971 році.
Зараз тут розміщені ракети, безпілотники та мінні установки. Пентагон розглядав захоплення Абу-Муси - це дало б США стратегічний плацдарм поблизу протоки.
Кешм - найбільший острів, найскладніша ціль
Кешм - найбільший острів Перської затоки, площею близько 1 445 квадратних кілометрів. За численними даними, у підземних тунелях тут зберігаються протикорабельні ракети, міни, безпілотники та інші ударні системи.
Al Jazeera описує район навколо Ормуза як "пробку на найважливішому у світі транзитному шляху енергетики", а Кешм домінує над цим районом.
Раніше острів мав репутацію туристичного місця. Іран звинуватив США в ударі по місцевій опріснювальній установці на початку війни, що порушило водопостачання сіл. США це заперечують.
Жодних ознак підготовки операції з захоплення острова немає.
За даними видання, захоплення і утримання іранської території було б набагато ризикованішим кроком, ніж усе, що США робили досі в цій війні.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Пентагон розглядає можливість відправки на Близький Схід ще 10 тисяч солдатів. Це, на думку командування США, посилить військові можливості президента США Дональда Трампа.
Тим часом стало відомо, що перемога США над Іраном ударить по Росії. Від цього залежить успіх всієї західної цивілізації, вважають у ЦПД.