Трамп намерен дать Ормузскому проливу свое имя — СМИ

05:45 28.03.2026 Сб
2 мин
Американский лидер подчеркнул, что оговорился не случайно
aimg Никончук Анастасия
Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

Президент США Дональд Трамп во время выступления на инвестиционном форуме в Майами допустил возможность переименования Ормузского пролива, что вызвало активное обсуждение в политических кругах и соцсетях.

Президент США Дональд Трамп рассматривает вариант изменения названия Ормузского пролива после установления контроля над ним.

Контроль над проливом — приоритет

По информации источников NYT, вопрос контроля над Ормузским проливом занимает ключевое место в повестке Трампа. Эта тема, как отмечается, обсуждается в контексте усиления влияния США в регионе.

Что сказал Трамп

Во время выступления на форуме саудовских инвесторов Трамп публично затронул тему переименования.

Прямая речь Трампа: "Они должны разблокировать пролив Трампа – то есть Ормузский, – сказал он, добавив: – Простите, какая досада... Такая ужасная ошибка. Фейковые новости скажут: он оговорился – случайно сказал. Нет, со мной не бывает случайностей, не слишком много".

Реакция и обсуждение идеи

Ранее идея переименования пролива уже обсуждалась в социальных сетях среди сторонников американского президента.

По данным источников NYT, в случае реализации планов в регионе Трамп может рассмотреть варианты названия "Американский пролив" или "пролив Трампа".

Возможные варианты названия

Источники утверждают, что в случае достижения поставленных целей в регионе администрация США действительно может вернуться к вопросу смены названия стратегически важного водного пути.

Напоминаем, что Корпус стражей Исламской революции (КСИР) объявил о фактическом прекращении морского движения через Ормузский пролив и предупредил, что суда, которые попытаются пройти через этот участок, могут столкнуться с жесткими ответными мерами.

Отметим, что США рассматривают возможность захвата стратегически важных островов в Персидском заливе как один из инструментов давления на Иран — от нефтяного хаба Харг до укрепленных позиций вблизи Ормузского пролива.

