Трамп намерен дать Ормузскому проливу свое имя — СМИ

Президент США Дональд Трамп во время выступления на инвестиционном форуме в Майами допустил возможность переименования Ормузского пролива, что вызвало активное обсуждение в политических кругах и соцсетях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию New York Post.
Президент США Дональд Трамп рассматривает вариант изменения названия Ормузского пролива после установления контроля над ним.
По информации источников NYT, вопрос контроля над Ормузским проливом занимает ключевое место в повестке Трампа. Эта тема, как отмечается, обсуждается в контексте усиления влияния США в регионе.
Во время выступления на форуме саудовских инвесторов Трамп публично затронул тему переименования.
Прямая речь Трампа: "Они должны разблокировать пролив Трампа – то есть Ормузский, – сказал он, добавив: – Простите, какая досада... Такая ужасная ошибка. Фейковые новости скажут: он оговорился – случайно сказал. Нет, со мной не бывает случайностей, не слишком много".
Ранее идея переименования пролива уже обсуждалась в социальных сетях среди сторонников американского президента.
По данным источников NYT, в случае реализации планов в регионе Трамп может рассмотреть варианты названия "Американский пролив" или "пролив Трампа".
Источники утверждают, что в случае достижения поставленных целей в регионе администрация США действительно может вернуться к вопросу смены названия стратегически важного водного пути.
Напоминаем, что Корпус стражей Исламской революции (КСИР) объявил о фактическом прекращении морского движения через Ормузский пролив и предупредил, что суда, которые попытаются пройти через этот участок, могут столкнуться с жесткими ответными мерами.
Отметим, что США рассматривают возможность захвата стратегически важных островов в Персидском заливе как один из инструментов давления на Иран — от нефтяного хаба Харг до укрепленных позиций вблизи Ормузского пролива.