Трамп має чим тиснути на Росію, але є нюанс, - експерт

Президент Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп має незалучені засоби тиску на Російську Федерацію (РФ), втім не використовує їх, оскільки прагне дружити з нею.

Про це розповів директор центру міжнародних досліджень Одеського національного університету Володимир Дубовик у матеріалі РБК-Україна " 100 днів хаосу. Як Трамп змінює правила гри для Америки та світу ".

"Але деякі, щодо посилення тиску на Росію, все ж є. Найбільша проблема полягає в тому, що він не хоче підтримувати Україну , й дуже не хоче використовувати тиск на Москву, оскільки саме встановлення дружніх відносин з нею постає пріоритетом для нього ", - пояснив Дубовик.

Як пояснив Дубовик, Трамп досі не застосував проти Росії усі наявні у Штатів засоби тиску. Водночас не можна сказати, що Вашингтон має в арсеналі багато важелів.

Погрози Трампа Росії

Нещодавно Трамп у своїй соціальній мережі Truth припустив, що російський диктатор Володимир Путін водить його за ніс та не бажає завершувати повномасштабну війну проти України. Зокрема він припустив, що з главою Кремля потрібно поводитися інакше, а саме - через санкції.

У тому ж числі голова Білого дому висловлював розчарування Росією через те, що вона вдалась до недавнього ракетного обстрілу проти Києва.

Пізніше державний секретар США Марко Рубіо пояснив, що Штати досі не запровадили проти Росії нові санкції через те, що це нібито може продовжити війну в Україні. Водночас зауважив, що поточний тиждень стане вирішальним щодо досягнення угоди про мир.

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