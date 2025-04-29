Трамп имеет чем давить на Россию, но есть нюанс, - эксперт

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп имеет незадействованные средства давления на Российскую Федерацию (РФ), но не использует их, поскольку стремится дружить с ней.

"Но некоторые, по усилению давления на Россию, все же есть. Самая большая проблема заключается в том, что он не хочет поддерживать Украину , и очень не хочет использовать давление на Москву, поскольку именно установление дружеских отношений с ней является приоритетом для него ", - пояснил Дубовик.

Как пояснил Дубовик, Трамп до сих пор не применил против России все имеющиеся у Штатов средства давления. В то же время нельзя сказать, что Вашингтон имеет в арсенале много рычагов.

Угрозы Трампа России

Недавно Трамп в своей социальной сети Truth предположил, что российский диктатор Владимир Путин водит его за нос и не желает завершать полномасштабную войну против Украины. В частности он предположил, что с главой Кремля нужно обращаться иначе, а именно - через санкции.

В том же числе глава Белого дома выражал разочарование Россией из-за того, что она прибегла к недавнему ракетному обстрелу против Киева.

Позже государственный секретарь США Марко Рубио объяснил, что Штаты до сих пор не ввели против России новые санкции из-за того, что это якобы может продолжить войну в Украине. В то же время отметил, что текущая неделя станет решающей для достижения соглашения о мире.

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