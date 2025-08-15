UA

Зустріч Трампа та Путіна Добропілля Війна в Україні

Трамп: якщо зустріч із Путіним виявиться поганою, я просто піду

Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент США Дональд Трамп пригрозив, що він може піти із зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним, якщо вона буде невдалою.

Як передає РБК-Україна, про це президент США Дональд Трамп заявив у коментарі Fox News.

"Ми їдемо на зустріч із президентом Путіним в Аляску, і я думаю, що все пройде дуже добре. А якщо ні - я дуже швидко повернуся додому", - попередив Трамп.

Він також уточнив, що може просто "піти" із зустрічі.

Чутки про дострокове завершення зустрічі

Нагадаємо, раніше CNN із посиланням на неназваного американського чиновника писало, що президент США Дональд Трамп може достроково завершити зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним.

За інформацією чиновника, такий варіант розвитку подій можливий у разі, якщо Путін не буде серйозно налаштований на укладення мирної угоди для завершення війни проти України.

При цьому сам Трамп припускав, що на майбутній зустрічі шанс на провал - 25%.

Він під час переговорів хоче домовитися про тристоронню зустріч за участю президента України Володимира Зеленського. За словами Трампа, якщо така зустріч буде успішною, то припинення війни можна буде домогтися найближчими днями.

Варто зауважити, що зустріч Трампа і Путіна запланована на 22:00 за київським часом.

Володимир ПутінДональд ТрампАляскаМирні переговориЗустріч Трампа та ПутінаВійна в Україні