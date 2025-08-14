Трамп назвав зустріч із Путіним підготовчою, на невдачу дає 25%
Президент США Дональд Трамп хоче на зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці підготувати саміт за участю президента України Володимира Зеленського.
Як передає РБК-Україна, заяву Трампа наводить СNN.
За його словами, саміт на Алясці фактично готує тристоронню зустріч за участю президента України Володимира Зеленського. Трамп підкреслив, що така зустріч буде "дуже-дуже важливою, оскільки на ній буде укладено угоду".
"Будуть поступки щодо кордонів, земель тощо. Друга зустріч буде дуже, дуже важливою. Ця зустріч (на Алясці - ред.) є підготовкою, це як шахова партія. Ця зустріч є підготовкою до другої зустрічі, але є 25% ймовірність, що ця зустріч не буде успішною", - вважає Трамп.
Саміт на Алясці
Нагадаємо, зустріч між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним відбудеться 15 серпня.
Трамп розповів, що під час зустрічі він планує обговорювати з главою Кремля можливість перемир'я з Україною.
Також американський лідер запевняв, що якщо зустріч пройде успішно, він хоче негайно організувати тристоронній саміт із президентом України Володимиром Зеленським.
При цьому сам глава української держави заявляв, що Трамп запропонував йому зателефонувати після зустрічі з Путіним і узгодити спільні дії.