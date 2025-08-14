Трамп назвав зустріч із Путіним підготовчою, на невдачу дає 25%

За його словами, саміт на Алясці фактично готує тристоронню зустріч за участю президента України Володимира Зеленського. Трамп підкреслив, що така зустріч буде "дуже-дуже важливою, оскільки на ній буде укладено угоду".

"Будуть поступки щодо кордонів, земель тощо. Друга зустріч буде дуже, дуже важливою. Ця зустріч (на Алясці - ред.) є підготовкою, це як шахова партія. Ця зустріч є підготовкою до другої зустрічі, але є 25% ймовірність, що ця зустріч не буде успішною", - вважає Трамп.