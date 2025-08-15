Трамп: если встреча с Путиным окажется плохой, я просто уйду

Слухи о досрочном завершении встречи

Напомним, ранее CNN со ссылкой на неназванного американского чиновника писало, что президент США Дональд Трамп может досрочно завершить встречу с российским диктатором Владимиром Путиным.

По информации чиновника, такой вариант развития событий возможен в случае, если Путин не будет серьезно настроен на заключение мирной сделки для завершения войны против Украины.

При этом сам Трамп предполагал, что на предстоящей встрече шанс на провал - 25%.

Он в ходе переговоров хочет договориться о трехсторонней встрече при участии президента Украины Владимира Зеленского. По словам Трампа, если такая встреча будет успешной, то прекращения войны можно будет добиться в ближайшие дни.

Стоит заметить, что встреча Трампа и Путина запланирована на 22:00 по киевскому времени.