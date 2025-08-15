ua en ru
Пт, 15 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Добропілля Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Трамп може достроково завершити зустріч із Путіним: CNN дізналося умову

Вашингтон, П'ятниця 15 серпня 2025 15:32
UA EN RU
Трамп може достроково завершити зустріч із Путіним: CNN дізналося умову Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент США Дональд Трамп може достроково покинути зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Неназваний американський чиновник розповів виданню, що в контексті зустрічі Трампа з Путіним "усі варіанти залишаються на столі". Зокрема, йдеться про те, що Трамп може просто завершити зустріч, якщо Путін не буде серйозно налаштований на укладення угоди.

Також джерело CNN уточнило, що в Білому домі зберігається обережний оптимізм щодо зустрічі. За його словами, Трамп хотів особисто зустрітися з Путіним, щоб зрозуміти, що той думає про можливість припинення вогню.

Варто зауважити, що Трамп і Путін мають зустрітися на Алясці вже сьогодні, 15 серпня, ввечері.

Ультиматум Росії

Нагадаємо, раніше Росія неодноразово відкидала пропозицію і США, і України про безумовне припинення вогню.

При цьому в Москві розробили так званий "меморандум", в якому описані її вимоги для перемир'я і завершення війни. Росія хоче, щоб перемир'я настало за умови, що Україна почне виведення своїх військ із Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

У Києві, реагуючи на такий "меморандум", наголошували, що він фактично є ультиматумом.

Ще 1 серпня російський диктатор Володимир Путін наголошував, що умови для миру з Україною залишаються незмінними.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Путін Сполучені Штати Америки Дональд Трамп Аляска Зустріч Трампа та Путіна Війна в Україні
Новини
Білий дім назвав склад делегації на зустрічі Трампа та Путіна, - Sky News
Білий дім назвав склад делегації на зустрічі Трампа та Путіна, - Sky News
Аналітика
Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія