Трамп може достроково завершити зустріч із Путіним: CNN дізналося умову
Президент США Дональд Трамп може достроково покинути зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Неназваний американський чиновник розповів виданню, що в контексті зустрічі Трампа з Путіним "усі варіанти залишаються на столі". Зокрема, йдеться про те, що Трамп може просто завершити зустріч, якщо Путін не буде серйозно налаштований на укладення угоди.
Також джерело CNN уточнило, що в Білому домі зберігається обережний оптимізм щодо зустрічі. За його словами, Трамп хотів особисто зустрітися з Путіним, щоб зрозуміти, що той думає про можливість припинення вогню.
Варто зауважити, що Трамп і Путін мають зустрітися на Алясці вже сьогодні, 15 серпня, ввечері.
Ультиматум Росії
Нагадаємо, раніше Росія неодноразово відкидала пропозицію і США, і України про безумовне припинення вогню.
При цьому в Москві розробили так званий "меморандум", в якому описані її вимоги для перемир'я і завершення війни. Росія хоче, щоб перемир'я настало за умови, що Україна почне виведення своїх військ із Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.
У Києві, реагуючи на такий "меморандум", наголошували, що він фактично є ультиматумом.
Ще 1 серпня російський диктатор Володимир Путін наголошував, що умови для миру з Україною залишаються незмінними.