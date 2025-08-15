Трамп може достроково завершити зустріч із Путіним: CNN дізналося умову

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Неназваний американський чиновник розповів виданню, що в контексті зустрічі Трампа з Путіним "усі варіанти залишаються на столі". Зокрема, йдеться про те, що Трамп може просто завершити зустріч, якщо Путін не буде серйозно налаштований на укладення угоди.

Також джерело CNN уточнило, що в Білому домі зберігається обережний оптимізм щодо зустрічі. За його словами, Трамп хотів особисто зустрітися з Путіним, щоб зрозуміти, що той думає про можливість припинення вогню.

Варто зауважити, що Трамп і Путін мають зустрітися на Алясці вже сьогодні, 15 серпня, ввечері.